Chuva e ventania causam desabamento e queda de energia em Uruburetama; veja imagens

Uma chuva com ventania nesta terça-feira (4) em Uruburetama, no Interior do Ceará, causou o desabamento de uma quadra do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A quadra do Centro Social Urbano (CSU) também foi afetada, mas só teve queda de telhas.

A Prefeitura pediu, inclusive, que pais buscassem urgentemente os filhos alunos do Projeto Virando o Jogo, que acontece em uma das quadras do município.

A ventania causou ainda a queda de telhas em diversas residências tanto na zona urbana quanto na rural.

Assista imagens dos transtornos em Uruburetama:

De acordo com o prefeito Aldir Chaves da Silva, diversos pontos da zona urbana da cidade também ficaram sem energia. A Enel Distribuição Ceará já foi acionada e mandou equipes ao local.

Em nota nas redes sociais, a gestão municipal informou que trabalha para a resolução dos problemas.

Chuvas e assistência à população

A Defesa Civil se deslocou à zona rural de Uruburetama para avaliar o local e prestar assistências aos moradores, segundo o prefeito Aldir Chaves.

Uruburetama é, inclusive, um dos 16 municípios cearenses atualmente com estado de emergência por conta das chuvas.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre terça (4) e quinta (6), o Estado possui condição de chuva em todas macrorregiões, principalmente mais ao norte.