Elmano de Freitas anuncia reajuste de 14,95% no piso de professores do Estado

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira (10), reajuste de 14,95% no piso de professores da rede pública estadual de ensino do Ceará. O aumento deve ser implementado a partir de junho deste ano.

A mudança, que favorece docentes efetivos, temporários e aposentados, repercutirá em toda a carreira do magistério, conforme o mandatário. O projeto será enviado para a Assembleia Legislativa.

"Estamos garantindo aos professores que estavam abaixo do piso a retroatividade a janeiro. A partir de junho, toda a carreira será contemplada. A negociação continua e todos os pontos serão discutidos, mas o Ceará é o primeiro Estado a garantir os 14,95% na carreira, no Brasil", complementa o presidente do Sindicato Apeoc, Anízio Melo, que acompanhava o governador no anúncio.

VEJA O ANÚNCIO

O percentual do reajuste divulgado pelo gestor cearense é o mesmo proposto pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que, em 16 de janeiro, anunciou aumento do piso salarial do magistério no Brasil em 14,95%, passando para o valor de R$ 4.420.

Na época, Elmano foi a público garantir que cumpriria a determinação federal, mas demorou quase três meses para anunciar a medida. Nesse período, o Governo Estadual negociou com a categoria, que chegou a realizar protesto em frente à Assembleia Legislativa.

O PORQUÊ DO REAJUSTE

O novo valor é a base do vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a formação em nível médio, na modalidade normal, com jornada de 40 horas semanais.

O reajuste tem relação com o crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

