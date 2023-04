Lula afirma que não vai revogar Novo Ensino Médio: 'Vamos suspender por um período'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, em café com jornalistas no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (6), que o Governo Federal não vai revogar o Novo Ensino Médio. A intenção da suspensão da implementação é discutir uma forma de "aperfeiçoar" o novo modelo.

"Não vamos revogar. Suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país", disse Lula no Palácio do Planalto.

Em portaria publicada na quarta-feira (5), o Ministério da Educação suspendeu a implementação do Novo Ensino Médio por 60 dias. Apesar disso, o dia a dia das escolas, que devem continuar seguindo as diretrizes do Novo Ensino Médio, não deve ser alterado.

"Nós vamos suspender por um período, até fazer um acordo que deixe todas as pessoas satisfeitas com o Ensino Médio neste País", complementou o presidente, ressaltando que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), está cumprindo decisão da comissão responsável pela análise da área de educação na transição de governo.

Discussão de modelo

Ainda na última terça-feira (4), Camilo Santana afirmou que a gestão anterior do MEC teria sido "omissa" em relação ao tema, o que não teria possibilitado um debate aprofundado sobre a implementação do sistema em questão.

Segundo a portaria publicada pelo MEC, 60 dias serão utilizados para avaliação e reestruturação da política nacional sobre o Ensino Médio, conforme consulta pública aberta pelo governo.

Cronograma

O cronograma de implementação do Novo Ensino Médio foi publicado em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro. A portaria com os prazos prevê que o Enem de 2024 seria aplicado já seguindo as diretrizes do Novo Ensino Médio.

Camilo Santana afirmou que a suspensão não interfere no Enem deste ano e, além disso, as escolas que começaram a implementar o Novo Ensino Médio irão continuar com o processo.