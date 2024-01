Carteiras de estudante de 2024 já podem ser solicitadas em Fortaleza

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) abriu o processo de solicitação de carteiras estudantis 2024 de forma presencial nesta terça-feira (2). É necessário fazer o agendamento no site da instituição.

O processo inclui a entrega da documentação necessária, cadastro ou atualização da biometria facial e solicitação de confirmação da matrícula pela instituição de ensino. Este ano, todos os estudantes devem fazer a atualização da biometria facial para evitar bloqueios e fraudes.Os alunos novatos da rede pública e da privada devem solicitar o documento, enviando a documentação devida de forma on-line ou presencial para receber a carteira nova.

A solicitação on-line poderá ser feita a partir da próxima segunda-feira (8), por meio da plataforma Identidade Estudantil. O atendimento presencial acontece em oito postos de atendimento, sendo necessário escolher uma das opções durante o agendamento no site da Etufor.

Postos de atendimento

Sede da Etufor (Avenida dos Expedicionários, 5677 - Vila União)

Shopping RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Central da Cidadania na Câmara Municipal de Fortaleza (Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 - Luciano Cavalcante)

Terminal Washington Soares

Vapt Vupt Centro (Rua Senador Pompeu, 856 – Centro)

Vapt Vupt Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Messejana)

Vapt Vupt Antônio Bezerra (R. Demétrio Menezes, 3750 - Antônio Bezerra)

Documentação

Alunos da rede pública ou privada devem apresentar os documentos: RG, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço atualizados.

Os alunos novatos da rede pública e da privada devem fazer solicitar a carteira e enviar a documentação necessária de forma on-line ou presencial para receber a carteira nova.

Já as carteiras dos alunos veteranos das escolas públicas municipais e estaduais será requisitada pela direção das instituições, que também são responsáveis pela solicitação da gratuidade.

No caso dos alunos veteranos da rede particular, é necessário solicitar e pagar a taxa de confecção. O boleto pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e aplicativos.

Os alunos que já possuem carteira de estudante da rede particular de escolas e universidades e que permanecem na mesma instituição de ensino devem apenas imprimir o boleto pelo site. Em caso de mudança de escola ou universidade, o aluno deve solicitar a confirmação de matrícula na sua instituição de ensino atual.

Alunos bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou que estudem nas universidades públicas (veteranos ou novatos) devem solicitar a gratuidade para obter a carteira de estudante de 2023, por meio da plataforma Identidade Estudantil ou de forma presencial. Os estudantes contemplados com bolsas do Prouni devem apresentar uma declaração com essa informação.