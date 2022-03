Beach Park promove campanha da Semana do Consumidor com descontos de até 25% na hotelaria

O Beach Park irá promover entre 12 e 15 de março a campanha da Semana do Consumidor com descontos de até 25% na hotelaria para serem usados até 25 de dezembro de 2022.

Os clientes que quiserem ter acesso à promoção em primeira mão já podem se cadastrar na lista vip e conferir às ofertas antecipadamente, nos dias 10 e 11 de março.

O destino reúne quatro resorts:

No Acqua, a piscina de borda infinita, que se confunde com o mar pela proximidade com a praia, e a ligação direta com o parque aquático do Beach Park proporcionam ainda mais comodidade e diversão O Oceani, localizado próximo às dunas da região, com seu bar à beira-mar, traz charme e aconchego O Suites, com uma ampla área de lazer de frente para o mar, é perfeito para famílias com crianças pequenas O Wellness, com vista para o parque, onde é possível ainda desfrutar do Spa by L’Occitane, é planejado para garantir momentos de relaxamento e bem-estar

Tarifas

Durante a Semana do Consumidor, é possível encontrar tarifas para dois adultos e duas crianças com café da manhã a partir de R$549 (Oceani Beach Park Resort) até R$699 (Wellness Beach Park Resort).

Os pacotes de hospedagem podem ser parcelados em até 10x sem juros. Além disso, a remarcação é gratuita, desde que seja solicitada até sete dias antes da data de check-in e para a mesma temporada (alta ou baixa). As reservas podem ser feitas no site ou através do telefone: (85) 4012-3030.

A Semana do Consumidor ainda é uma oportunidade para quem quer conhecer o Tobomusik, primeiro toboágua musical da América Latina. A nova atração, lançada em dezembro, foi criada em parceria com o DJ e produtor musical Alok.

Protocolos sanitários

Seguindo rígidos protocolos sanitários exigidos e implantando medidas avançadas de biotecnologia, o complexo Beach Park é certificado pelos selos “Turista Protegido”, do Ministério do Turismo, e pelo selo “Safe Travels”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).

Saiba mais sobre os protocolos de reabertura acessando a plataforma.