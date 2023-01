Porto das Dunas terá obras de drenagem e pavimentação a partir deste mês

A região do Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, receberá obras de drenagem e pavimentação a partir deste mês. O objetivo é mudar a infraestrutura do bairro turístico, que enfrenta problemas recorrentes de alagamentos no período das chuvas.

Detalhes do projeto foram apresentados na manhã desta quarta-feira (4), ocasião em que o prefeito do município, Bruno Gonçalves, assinou a ordem de serviço para início dos trabalhos, que devem começar na última semana de janeiro.

Segundo o prefeito, a obra é dividida em duas etapas, e a previsão inicial é que seja totalmente finalizada em 12 meses. O gestor admite, no entanto, que a execução poderá sofrer atrasos devido ao período de chuvas. A primeira fase dos trabalhos acontecerá do Beach Park ao Acquaville Resort e a segunda fase do Beach Park ao Golf Ville.

"Essa é uma obra de extrema importância para os moradores e turistas que aqui frequentam e que ficam ilhados na época do inverno. O Porto das Dunas fica completamente alagado, ninguém consegue entrar e nem sair. A obra resolverá esses transtornos e vai trazer muito mais diversão e turismo aqui para a região", disse o prefeito.

Legenda: Prefeito de Aquiraz assina ordem de serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação do bairro Porto das Dunas Foto: Divulgação Prefeitura de Aquiraz

As vias contarão com piso intertravado e calçadas em ambos os lados, garantindo melhor trafegabilidade, desenvolvimento e segurança para a região, segundo a prefeitura de Aquiraz.

Investimento

Ainda conforme Bruno Gonçalves, o investimento total da obra é de R$ 35 milhões, sendo R$ 20 milhões para a primeira etapa e R$ 15 milhões para a segunda. Os recursos foram adquiridos por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Governo Federal.