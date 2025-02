Veja que horas começa o Caldeirão com Mion, gravado em Fortaleza, neste sábado (1º)

O último programa do Caldeirão de Verão, temporada especial do "Caldeirão Com Mion" gravada no Ceará, vai ao ar neste sábado (1º), a partir das 14h40, logo após o "Se Liga VM", na TV Verdes Mares.

As atrações musicais ficam por conta de Zé Vaqueiro e Orquestra de Acordeons de Fortaleza.

O programa apresenta, ainda, os casais Sasha Meneghel e João Lucas e Murilo Huff e Gabriela Versiani, convidados do quadro ‘Sobe o Som’. Na dinâmica, as duplas precisam adivinhar a música ou cantor/grupo por trás da canção a partir das notas tocadas pela banda Lucio Mauro e Filhos.

A gravação a ser exibida neste fim de semana é fruto de uma passagem de toda a equipe do programa na Praia do Porto das Dunas, onde as edições de janeiro deste ano foram gravadas.

Marcos Mion também recebe o quilombola Joélho Caetano, que apresenta seu sorvete de farinha de mandioca. O jovem de 21 anos contará a relação com a iguaria e como a mandioca contribui com a sobrevivência do quilombo de Conceição dos Caetanos, localizado no município de Tururu, a 119 quilômetros de Fortaleza.

Que horas começa o Caldeirão com Mion neste sábado (1º)?

O Caldeirão com Mion deste sábado começa a partir das 14h40, na TV Globo. O programa deve ir ao ar até as 16h20.

