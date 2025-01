Programa 'Encontro', com Patrícia Poeta, será transmitido ao vivo de Fortaleza

A primeira edição do Encontro fora do estúdio de 2025 será transmitida diretamente das areias da Praia do Futuro, em Fortaleza. A edição especial do programa comandado por Patrícia Poeta será veiculada ao vivo, na próxima segunda-feira (03), após o Bom Dia Brasil.

A edição especial acontece em celebração dos 55 anos da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo, e contará com personalidades cearenses. Entre os convidados estão o poeta Bráulio Bessa, a cantora Mari Fernandez, a rendeira Lucimar Santos Gabriel e os humoristas Titela e Anderson Justos.

Durante o programa, algumas das principais riquezas do Ceará estarão presentes. As matérias devem trazer elementos da nossa culinária, incluindo uma visita ao tradicional Mercado dos Peixes, e traçar um panorama das belezas naturais do Estado.

Veja também Zoeira Demissão de Rodrigo Bocardi teria sido causada por ida a aniversário de político, diz colunista Zoeira Com quarto secreto e fim da dinâmica de duplas, veja cronograma do BBB 25 desta semana

Em entrevista à colunista Mylena Gadelha, a apresentadora destacou a alegria em voltar ao Ceará. "Sempre vim em passagens rápidas e a trabalho. Inclusive na Copa do Mundo que aconteceu no Brasil. Vou aproveitar esses dias a mais para conhecer mais da cultura", comenta Patrícia.

"Eu sou uma apaixonada por curiosidades culturais, poder conversar com as pessoas. Brinco que os melhores guias são os moradores, porque eles sempre indicam o que é local, o que é mais especial, o que é imperdível", completa.

O Ceará é uma terra de uma cultura riquíssima, tradições centenárias e um povo afetuoso. É isso que queremos mostrar para todo o Brasil. Patrícia Poeta Apresentadora do Encontro

Histórias locais

Segundo Patrícia, o programa especial estará recheado de histórias humanas, com personagens que retratam as histórias do povo cearense, incluindo matérias externas, em que a apresentadora foi às ruas para conhecer personagens importantes da cidade.

"Nas cidades que visitamos, como Gramado, Holambra e Goiânia, gosto sempre de ir a campo, até como falo e é a verdade, gosto de ter esse contato direto, perguntar e conhecer as pessoas em seus ambientes.

"A gente que é jornalista não perde nunca a oportunidade de uma boa história e as ruas são sempre os melhores lugares pra encontrá-las", pontua. "É algo que me dá muito prazer de fazer".