Demissão de Rodrigo Bocardi teria sido causada por ida a aniversário de político, diz colunista

A demissão de Rodrigo Bocardi da TV Globo teria sido motivada pela ida do jornalista a uma festa de aniversário que reuniu políticos na casa do prefeito recém-eleito de Mongaguá (SP), Paulo Wiazowski Filho (PP), o Paulinho. As informações foram divulgadas pelo portal Leo Dias.

Em novembro de 2024, dias após o resultado das eleições municipais que confirmaram a vitória de Paulinho, o jornalista esteve com ele no aniversário do deputado federal Maurício Neves (PP).

Na ocasião, o prefeito eleito postou fotos nas redes sociais com diversas pessoas, incluindo uma com Bocardi. "Momento incrível a celebração do aniversário do meu amigo e líder progressista Mané, e oportunidade de encontrar parceiros fundamentais para o progresso de Mongaguá. Obrigado pela noite memorável", escreveu Paulinho na legenda do post, marcando Bocardi e alguns políticos.

No último dia 23 de janeiro, ainda conforme o portal Leo Dias, o apresentador esteve na Cidade. E, na mesma semana, foi ao ar no "Bom Dia São Paulo", programa até então ancorado por Rodrigo Bocardi, uma reportagem sobre o Município.

Demissão

A Globo anunciou a demissão de Bocardi na noite desta quinta-feira (30). Em nota, a emissora disse que o jornalista "foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo".

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 1º de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente", disse o comunicado.

Rodrigo Bocardi estava na emissora desde 1999, quando começou no cargo de editor de texto no SPTV 2ª edição. O jornalista estava no comando do ‘Bom Dia São Paulo’ desde 2013. Ele também fazia participações no 'Bom Dia Brasil'.

Em 2009, Bocardi se tornou correspondente em Nova York, onde foi responsável pelas coberturas da morte do Michael Jackson, furacão Sandy, massacre em Newtown e das eleições norte-americanas de 2012. Em março de 2013, ele retornou ao Brasil, segundo a Globo.

