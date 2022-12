Qual sua praia? Veja indicações e atrações preferidas de frequentadores da orla de Fortaleza

Não é novidade para ninguém que o Ceará é famoso por suas praias de verdes mares. São várias as opções na orla cearense, cada uma com suas peculiaridades e atrações distintas.

Talvez você já tenha sua praia preferida para aproveitar com a família e amigos, mas talvez ainda não tenha escolhido uma. Ou ainda nem conheça todas as regiões da orla. Por isso, o Diário do Nordeste conversou com frequentadores assíduos de diferentes pontos à beira-mar na Região Metropolitana de Fortaleza da faixa entre Cumbuco e Porto das Dunas.

Selecionamos oito praias com dicas e atrativos principais que as fazem ser os points dessas pessoas. Confira a lista completa para escolher qual seu próximo destino:

Praia de Iracema

Legenda: Praia de Iracema é uma boa opção para quem gosta de praia mais tranquilo Foto: João Gabriel Vieira

O publicitário João Gabriel Vieira escolheu a Praia de Iracema, próxima à região do Meireles, como point para aproveitar o sol e o mar na Capital cearense por não ser tão lotada. “A faixa de praia dessa área é mais tranquila, o que me deixa mais confortável. Gosto de ir à praia sozinho ou então com poucos amigos, me agrada ser uma área mais vazia”.

João conta que uma dica para quem quiser ir é levar o que precisa em uma bolsa pequena, protetor solar, toalha e também água e comida.

João Gabriel Vieira publicitário “Mas caso prefira ir sem nada é bem tranquilo, porque tem barracas e quiosques próximos. É uma região perfeita para tomar sol e relaxar, lembrando sempre do protetor solar e muita água”.

Poço da Draga

Legenda: Praia do Poço da Draga tem mar limpo e ambiente favorável para banho Foto: Cristiano Lemos

Próxima à Praia de Iracema, fica o Poço da Draga, point escolhido pelo advogado Cristiano Lemos para sair um pouco da rotina durante a semana. “O Havaizinho é uma praia muito bonita e o mar é muito limpo. É gostoso tomar banho ali, é um ambiente agradável, não tem barracas, então o esquema é chegar cedo, levar uma toalha e comidas e bebidas”, conta.

Para Cristiano, o ambiente é ideal para quem quer relaxar e curtir o mar, além de estar perto de estruturas que são patrimônios históricos da cidade, como a Ponte Velha e a dos Ingleses. “Sinto a necessidade de ocupar esses espaços pra que não se deteriorem ou sejam esquecidos”.

Cristiano Lemos advogado “Sugiro pegar uma bike do Bicicletar no começo da orla, na altura do Náutico, e pedalar até a praia do Havaizinho, ficar vendo o mar, dar um mergulho. Gosto de fazer isso na semana e depois vou pra casa continuar minha rotina. Não é uma praia lotada, é segura, na semana é bem bacana”.

Praia da Barra do Ceará

Legenda: Pôr do sol na Praia da Barra do Ceará é uma indicação do instrutor de surf Edvan Silva Foto: Edvan Silva

Surfista e instrutor de surfe, Edvan Silva conta que sua praia é a da Barra do Ceará por ser um bom lugar para praticar o esporte. "O que me atrai são as boas ondulações e ser uma excelente opção para tomar banho de mar quando a maré está seca”.

Edvan Silva instrutor de surfe “Além disso, a Barra proporciona você desfrutar de um lindo pôr do sol no final da tarde, tem várias barracas e, à noite, tem locais nas bancas de peixe onde você pode comprar seu peixe e degustar no próprio local”.

Edvan orienta ainda que, para banho de mar, sempre procure um morador local, barraqueiros ou bombeiros para saber sobre a corrente para não ocorrer acidentes. A orla é uma excelente opção para quem gosta de praticar exercícios ao ar livre.

Leste Oeste

Legenda: Praia da Leste Oeste é uma boa opção para praticar surfe Foto: Sandclicks

A fisioterapeuta Mirela Fidélis cresceu no bairro próximo à praia da Leste Oeste e sempre viu muitas surfistas frequentando ali. “Após a revitalização desse espaço, foram construídas muitas escolinhas de surfe e eu resolvi experimentar esse esporte e amei”, relata.

Para ela, outro benefício é que a praia é fechada com os espigões, isso proporciona onda diferentes para surfar, diferentes das praias de mar aberto.

Mirela Fidélis fisioterapeuta “Tem muitas barracas para se acomodar e tomar um banho no mar, dá pra almoçar e também tomar café da manhã, tem as escolinhas de surfe, inclusive tem uma só para mulheres, tem projeto social para as crianças. Na maré baixa, é possível ver pessoas caminhando ou correndo e jogando futebol”.

Praia do Futuro

Legenda: Para Waléria Barbosa, Praia do Futuro tem barracas de praia com opções para todos os públicos Foto: Arquivo pessoal

Já para a contadora Waléria Barbosa, o point escolhido é a Praia do Futuro por conta da variedade de barracas de praia e beach clubes. “São muitas opções em vários estilos diferentes, para todos os públicos. Isso me atrai muito, porque posso escolher o local conforme a minha vibe do dia”.

Ela recomenda que, quem quiser frequentar o local, escolha um lugar conforme o seu estilo de passeio no dia pesquisando nas redes sociais ou por recomendações de amigos.

Waléria Barbosa contadora "Sempre dou uma olhadinha no perfil do Instagram dos locais que quero ir pra dar uma conferida na programação do dia e ver se me identifico. Nos perfis, colocam detalhes da programação do dia e estrutura do local. Se está com crianças, por exemplo existem ótimas opções lá, com estrutura para receber esse público”.

Sabiaguaba

Legenda: As belezas naturais da região da Sabiaguaba são atrativos para Bia Turri Foto: Arquivo pessoal

O point escolhido pela publicitária Bia Turri é a praia da Sabiaguaba. Para ela, as belezas naturais da região são o principal atrativo. “O encontro do rio com o mar, as pedras já mais perto do mar, o banho tranquilo, as cadeirinhas dentro do rio”.

Bia Turri publicitária "Parece que você tá em uma praia do litoral leste/oeste, mas você tá a poucos minutos da sua casa. O lance de ser família, amigos, todo mundo junto, tem uma moqueca de arraia maravilhosa, cervejinha gelada e um pôr do sol incrível”.

A dica de Bia para quem quer frequentar o local é ter disposição, porque é uma praia que merece o dia inteiro. “Chegar de manhã e sair no entardecer, porque vale a pena cada minuto lá”.

Porto das Dunas

Legenda: Gisele Leal diz que o Porto das Dunas é uma opção para ir em família Foto: José Leomar

Quem tem como point a praia do Porto das Dunas é a jornalista Gisele Leal, que afirma se sentir segura na praia e ser uma boa opção para as programações em família no tempo livre. “Acho tranquilo ir com meus pais e esposo principalmente por ter pontos turísticos importantes pro Estado”.

Gisele Leal jornalista “Ficar o domingo sob a sombra dos coqueiros na praia de lá é sempre muito agradável. Acredito que seja um lugar turístico, mas que você curte em família com tranquilidade e segurança”.

Para quem quiser frequentar a praia, Gisele indica chegar cedo para aproveitar o dia e conseguir curtir. “O bom do Porto das Dunas é que você tem opção do restaurante de praia do Beach Park que oferece toda a estrutura por lá”.

Cumbuco

Legenda: Emanuela Cruz indica um passeio durante todo o dia na praia do Cumbuco Foto: Arquivo pessoal

“Cumbuco é o meu lugar preferido na orla de Fortaleza e região Metropolitana, porque aqui eu encontro tudo em um só lugar”, é o que afirma a gerente de relacionamento Emanuela Cruz. Próximo à Caucaia, o Cumbuco fica a cerca de 30 km da Capital cearense.

Emanuela Cruz gerente de relacionamento “Se quero badalação tem várias opções de barracas com excelentes estruturas, atendimento, música e comidinhas deliciosas. Se quero tranquilidade, tem barracas mais intimistas, conforto, tudo maravilhoso”.

Emanuela recomenda que, quem quiser passear por lá, vá disposto a passar o dia já que há atrações para o dia inteiro. “Se puder, faça o passeio de buggy, é um dos melhores do Ceará. Fique até de noite para conhecer o centrinho e seus restaurantes maravilhosos. E, na lua cheia, é um dos lugares mais lindos para assistir ao nascer dela saindo do mar”.