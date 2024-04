Adolescente é apreendido suspeito da morte de duas amigas após sessão de bronzeamento em Fortaleza

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de participação nas mortes de duas adolescentes, ambas de 16 anos, crime cometido na última sexta-feira (12), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

A apreensão do adolescente aconteceu no bairro Meireles, na manhã do sábado (13). Ele foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde um ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso foi lavrado em desfavor dele.

O caso é investigado pela 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências e busca identificar outros suspeitos do crime.

As adolescentes, que eram moradoras do bairro Castelo Encantado, foram mortas a tiros em via pública na madrugada da sexta-feira, no bairro Carlito Pamplona.

Uma delas era influenciadora digital e teria levado a amiga para visitar um espaço de bronzeamento artificial, a fim de divulgar o empreendimento nas redes sociais. Horas depois, o crime foi cometido. As imagens do assassinato foram divulgadas na internet.

A reportagem apurou com uma fonte da Polícia Militar que, inicialmente, a tese é de que o duplo homicídio teria ligação com disputa entre facções. As duas jovens moravam em um bairro dominado por uma facção de origem cearense e o grupo rival, originário do Rio de Janeiro, é o dominante no Carlito Pamplona. A fonte informou que a presença das jovens na região teria irritado os integrantes da organização criminosa, que praticaram o duplo homicídio.

Consultada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não confirmou essa hipótese.