Barbeiro é encontrado morto após festival de música no RJ; polícia investiga

Um barbeiro de 35 anos foi encontrado morto após o festival Garota VIP, realizado no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã de domingo (20). Conforme a família de Gilsonei Vasconcelos Xavier, o homem havia múltiplas fraturas pelo corpo e morreu por bronco aspiração. O caso é investigado pela Polícia. A produção do evento informou que irá cooperar com as investigações.

As informações são do Uol. O corpo do homem estava na Vila Residencial Militar de Jacarepaguá, condomínio ao lado de onde o evento ocorreu. A Força Aérea Brasileira, em nota, informou que a vítima foi localizada durante uma ronda matinal. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia foram acionados.

O homem, que morava na Ilha do Governador, deixou dois filhos: um menino de quatro anos e uma menina de nove meses. Ele era mototaxista.

Investigações

A polícia trabalhava com a hipótese de que Gilsonei teria pulado o muro do evento e caído. Os familiares do barbeiro foram ao Instituto Médico-Legal (IML), na manhã de segunda-feira (21), para reconhecer o corpo.

Testemunhas que estavam no evento relataram que viram Gilsonei ser agredido perto de um banheiro no evento. "Eu estava saindo do banheiro e vi um rapaz visivelmente alcoolizado, ele parecia estar esperando alguém que estava no banheiro e o segurança estava o conduzindo para fora, ele não reagiu, ele acompanhou o segurança", relatou a TV Globo.

O barbeiro, então, foi confrontado por uma mulher quando estava na porta do banheiro. "Uma moça que estava saindo na minha frente e começou a questionar o rapaz de forma bem incisiva, falando que ele não tinha que estar ali", acrescentou.

A testemunha relatou ainda que Gilsonei bateu a cabeça no chão após ser empurrado. "Quando vi, veio um cara correndo em uma velocidade alta e ele empurra o cara no chão, sem nem saber o que estava acontecendo. E a cabeça do cara faz um barulho absurdo no chão. Na hora que vi e ouvi o barulho, eu dei um grito", relatou.

'Mesmo desacordado, ele continuou sendo chutado'

Jéssica Barradas, amiga de Gilsonei, relatou que "mesmo desacordado, ele continuou sendo chutado".

"Como existe uma vítima dentro de um evento como o Garota Vip e não existe um chamado para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros. O corpo é encontrado do lado de fora, em um condomínio. Como o corpo foi parar lá?", relatou. A Polícia Militar informou que não foi acionada ao local.

O que diz o Garota Vip

O Festival Garota Vip lamentou o ocorrido. Em nota, foi pontuado que não houve presença de órgãos públicos no local durante o evento. "Fomos pegos de surpresa hoje, 36 horas após o evento, com a trágica notícia de que o corpo de Gilsonei fora encontrado a cerca de 2 quilômetros do evento, dentro de um condomínio militar", diz o comunicado.

A organização do evento ainda pontuou irá ajudar a Polícia nas investigações, da forma que puder. "A produção do evento se solidariza com a família de Gilsonei neste momento dificil, e, desde já, se coloca à total disposição para cooperar e prestar quaisquer informações necessárias para os órgãos responsáveis pela elucidação dos fatos", aponta a nota.