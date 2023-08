Gêmeas siamesas Allana e Mariah passam bem após cirurgia de 25 horas

As gêmeas Allana e Mariah Cestari, de 2 anos e 8 meses, que nasceram unidas pela cabeça, apresentam boa evolução, conforme informou o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (21). As pacientes foram separadas em cirurgia que durou 25 horas, sendo concluída neste domingo (20), às 8h.

Conforme boletim divulgado pela unidade de saúde, os exames laboratoriais e de imagem realizados apresentam boa evolução do quadro. Essa foi a quarta cirurgia das crianças.

As gêmeas estão hospitalizadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas. A família é de Piquerobi, no interior paulista. A mãe Talita Cestaria era acompanhada desde a gravidez pela unidade hospitalar.

Procedimento cirúrgico

A equipe de Neurocirurgia, liderada pelo Prof. Dr. Hélio Rubens Machado, realizou a dissecção de cerca de 25% dos vasos sanguíneos restantes.

Legenda: Gêmeas siamesas já passaram por quatro cirurgias Foto: Divulgação/HC

Os demais 75% já foram separados nas três neurocirurgias anteriores, que ocorreram em agosto e novembro de 2022 e março deste ano.

A equipe da Cirurgia Plástica, liderada pelo Prof. Dr. Jayme Farina Junior foi responsável pela cranioplastia. O procedimento fez o fechamento da calota craniana e da pele que recobre a cabeça de cada uma das meninas.