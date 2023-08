Vídeo mostra namorado deixando prédio de médica encontrada morta em São José do Rio Preto

Davi Izaque Martins Silva, namorado da médica Thallita da Cruz Fernandes, encontrada morta em uma mala no apartamento onde morava em São José do Rio Preto (SP), aparece saindo do condomínio sozinho em imagens de câmeras de segurança.

O suspeito, de 26 anos, foi preso no último sábado (19) e confessou o crime ao delegado responsável pelo caso. Imagens divulgadas pelo g1 mostram Davi saindo do local em um carro de aplicativo. Ele usava boné e camisa vermelha.

A morte de Thallita foi descoberta na tarde de sexta-feira (18). O desaparecimento dela foi reportado à Polícia Militar de SP por uma amiga. Após o porteiro do prédio informar que ela não saiu do prédio, os policiais entraram no local e encontraram a mulher morta e esquartejada.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A polícia vai investigar se Davi matou a médica por ser financeiramente dependente dela e não aceitar o fim do namoro.

"Hoje, ele fala que foi em um momento de ciúmes, além de ter ingerido droga. Com certeza ele tinha uma dependência financeira dela", afirmou o delegado Alceu Lima de Oliveira.

Davi tinha a intenção de sair com o corpo da médica, mas a mala rasgou, segundo o delegado. Ele chegou a deixar a cidade, mas voltou a São José do Rio Preto e foi localizado pela polícia.

Médica mandou mensagem suspeita

Uma mensagem enviada pela médica para uma amiga levantou suspeitas do caso. Na ocasião, ela afirmou que não poderia falar, porque "o dia de serviço está muito corrido”. A amiga, no entanto, sabia que a profissional estava de folga naquele dia, de acordo com o Metrópoles.

A vítima era plantonista em um pronto-socorro do município de Bady Bassitt, na grande São José do Rio Preto.

Thallita se mudou para São José do Rio Preto para cursar faculdade de medicina, que concluiu em novembro de 2021.

“Hoje, concretizo meu sonho de infância. Foram quatro anos de cursinho, seis de faculdade e, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo”, comemorou a mulher, na ocasião.