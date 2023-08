Namorado de médica encontrada morta em mala é preso em São José do Rio Preto

O principal suspeito do assassinato da médica Thallita da Cruz Fernandes foi preso neste sábado (19), em São José do Rio Preto (SP). Davi Izaque Martins Silva, namorado da vítima, estava na casa da mãe, quando foi detido pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Segundo informações do G1, a Justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra o acusado. O caso está a cargo do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

O corpo de Thallita foi localizado na área de serviço, no apartamento onde morava. O desaparecimento dela foi reportado à Polícia Militar de SP por uma amiga. O porteiro do prédio informou que a médica não saiu do prédio. Os policiais entraram no local e encontraram a mulher morta e esquartejada.

Desaparecimento

Desde a última quinta-feira (17), familiares da vítima tentavam contato com ela e não tinham sucesso. Após uma mensagem "estranha" de Thallita a uma amiga, a corporação foi acionada.

Legenda: Davi Izaque Martins Silva é apontado como o principal suspeito Foto: Foto: G1

"Não posso falar, o dia de serviço está muito corrido", escreveu em última mensagem. Amiga, contudo, sabia que vítima estava de folga naquele dia.

'Hoje, concretizo meu sonho de infância'

Thallita se mudou para São José do Rio Preto para cursar faculdade de medicina, que concluiu em novembro de 2021.

“Hoje, concretizo meu sonho de infância. Foram quatro anos de cursinho, seis de faculdade e, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo”, comemorou a mulher, na ocasião.

A vítima era plantonista em um pronto-socorro do município de Bady Bassitt, na grande São José do Rio Preto.

Notas de pesar

Thallita da Cruz Fernandes é natural de Guaratinguetá. Iniciou os estudos na Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) em 2016.

A Famerp publicou uma nota lamentando a morte da ex-aluna. "Com pesar, a Diretoria da Famerp lamenta profundamente o falecimento trágico da aluna da turma 49, Thallita Fernandes. Sua partida prematura nos entristece. Nossos sentimentos aos familiares e amigos e colegas neste momento de tristeza e consternação”, dizia a nota.

A prefeitura da cidade de Bady Bassit, onde Thallita atuava, também manifestou pesar pela morte da vítima. "É com imenso pesar que a Prefeitura Municipal de Bady Bassitt recebe a lamentável notícia do falecimento da médica Thalitta da Cruz Fernandes, plantonista na UBS de nossa cidade. Respeitada por todos e admirada pelo profissionalismo, amizade, integridade e pela maestria ao cuidar da população, Dra. Thalitta deixa um legado incontestável e de relevância fundamental para a Saúde do Município", dizia a nota.