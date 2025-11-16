Escola de Maracanaú teve falta de energia durante aplicação do Enem

Uma escola em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, ficou sem energia em meio à aplicação do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (16).

Segundo informações repassadas ao Diário do Nordeste pela assessoria do Ministério da Educação, a EEMTI Adahil Barreto Cavalcante, no bairro Timbó, foi afetada por falta de energia na tarde de hoje.

A intercorrência durou mais de duas horas, o que prejudicou a realização das provas de Matemática e Ciências da Natureza que estavam previstas. Por conta disso, os participantes que iriam fazer o exame no local foram liberados.

A orientação do MEC para os estudantes afetados pelo problema em Maracanaú é a solicitação da reaplicação da prova.

A solicitação de reaplicação do Enem ficará disponível entre segunda-feira (17) e sexta-feira (21) na Página do Participante, no site do exame.

Já a reaplicação em si ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro. Vítimas de desastres naturais ou pessoas acometidas por doenças infecciosas listadas no edital do Enem 2025 também podem recorrer.

Na coletiva de imprensa de balanço do 2º dia de aplicação do Enem 2025, o ministro da Educação Camilo Santana chegou a falar de "situações pontuais" envolvendo questões de energia em escolas.