Corpo de homem é encontrado sem cabeça em Maracanaú

Moradores do bairro Alto Alegre, em Maracanaú (CE), foram surpreendidos com o corpo de um homem decapitado em via pública, na manhã dessa terça-feira (30). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio doloso.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o corpo do homem aparece com as mãos amarradas para trás ao solo, com uma grande perfuração na região do tórax, enquanto a cabeça em cima de um balanço infantil.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e será transferido para a Delegacia de Maracanaú, unidade que segue com as investigações.