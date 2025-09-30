Posto de saúde é furtado em Fortaleza; Polícia investiga

O posto de saúde João Machado dos Santos, localizado no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, foi furtado na madrugada dessa segunda-feira (29). O atendimento chegou a ser suspenso, mas voltou a ser realizado normalmente nesta terça (30).

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foi feito Boletim de Ocorrência (BO). Não foi detalhado o que foi levado do posto, mas imagens feitas por testemunhas mostram vidros quebrados do lado de fora do local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Civil (PCCE) está investigando o furto. A ação está a cargo do 8º Distrito Policial (DP).

A presença da Guarda Municipal foi intensificada nas áreas próximas ao posto.

Investigação do caso

O furto está em investigação, e a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2950 do 8º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari