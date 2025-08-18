Bolsa Família e Auxílio Gás de agosto começam a ser pagos nesta segunda (18); veja calendário

Os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás referentes a agosto começam nesta segunda-feira (18). Os depósitos dos benefícios são realizados gradualmente, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

O Vale Gás é pago a cada dois meses, sendo depositado conforme o calendário de pagamento do Bolsa Família. Neste mês, o valor dele é de R$ 108, correspondendo a média nacional do preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos dos últimos seis meses, segundo os dados contabilizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A seguir, confira as datas de pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás em agosto:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 19 de agosto;

NIS final 3: 20 de agosto;

NIS final 4: 21 de agosto;

NIS final 5: 22 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 26 de agosto;

NIS final 8: 27 de agosto;

NIS final 9: 28 de agosto;

NIS final 0: 29 de agosto.

Conforme a Agência GOV, cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o Bolsa Família e 5,1 milhões serão beneficiadas com o Auxílio Gás neste mês.

Veja também Negócios Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta segunda-feira (18/08) Negócios Ceará vai comprar mel produzido no Estado, que seria exportado para os EUA, pelo triplo do preço

Quem tem direito?

Bolsa Família

Para receber o benefício, a principal regra é que a renda mensal de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218.

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

Auxílio Gás

Podem ser beneficiadas as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo, inclusive famílias beneficiárias de programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo.

É importante esclarecer que os benefícios do Bolsa Família não são computados no cálculo do limite da renda familiar mensal dos solicitantes do Auxílio Gás.

O programa também contempla famílias que tenham na composição delas pessoas residentes no mesmo domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no Cadastro Único.

Calendário do Bolsa Família em 2025