Bolsa Família e Auxílio Gás de agosto começam a ser pagos nesta segunda (18); veja calendário

Depósitos dos benefícios são realizados gradualmente, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS)

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
Negócios
Imagem ostra mãos infantis segurando cartão do Bolsa Família, ilustrando início do pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás de agosto
Legenda: Disponibilização do Auxílio Gás segue o calendário do Bolsa Família
Foto: Lyon Santos/ MDS

Os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás referentes a agosto começam nesta segunda-feira (18). Os depósitos dos benefícios são realizados gradualmente, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

O Vale Gás é pago a cada dois meses, sendo depositado conforme o calendário de pagamento do Bolsa Família. Neste mês, o valor dele é de R$ 108, correspondendo a média nacional do preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos dos últimos seis meses, segundo os dados contabilizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

A seguir, confira as datas de pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás em agosto:

  • NIS final 1: 18 de agosto;
  • NIS final 2: 19 de agosto;
  • NIS final 3: 20 de agosto;
  • NIS final 4: 21 de agosto;
  • NIS final 5: 22 de agosto;
  • NIS final 6: 25 de agosto;
  • NIS final 7: 26 de agosto;
  • NIS final 8: 27 de agosto;
  • NIS final 9: 28 de agosto;
  • NIS final 0: 29 de agosto.

Conforme a Agência GOV, cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o Bolsa Família e 5,1 milhões serão beneficiadas com o Auxílio Gás neste mês. 

Quem tem direito?

Bolsa Família

Para receber o benefício, a principal regra é que a renda mensal de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218. 

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

Auxílio Gás

Podem ser beneficiadas as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo, inclusive famílias beneficiárias de programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo.

É importante esclarecer que os benefícios do Bolsa Família não são computados no cálculo do limite da renda familiar mensal dos solicitantes do Auxílio Gás. 

O programa também contempla famílias que tenham na composição delas pessoas residentes no mesmo domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no Cadastro Único.

Calendário do Bolsa Família em 2025

  • Janeiro: de 20/1 a 31/1 (já concluído);
  • Fevereiro: de 17/2 a 28/2 (já concluído);
  • Março: de 18/3 a 31/3 (já concluído);
  • Abril: de 15/4 a 30/4 (já concluído);
  • Maio: de 19/5 a 30/5 (já concluído);
  • Junho: de 16/6 a 30/6 (já concluído);
  • Julho: de 18/7 a 31/7 (já concluído);
  • Agosto: de 18/8 a 29/8;
  • Setembro: de 17/9 a 30/9;
  • Outubro: de 20/10 a 31/10;
  • Novembro: de 14/11 a 28/11;
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12.

