Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta segunda-feira (18/08)

A Caixa Econômica Federal realiza seis sorteios imperdíveis nesta segunda-feira (18) para os apostadores que desejam tenta a sorte e fazer uma "fezinha" na loteria.

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Loteca;

Lotofácil;

Lotomania;

Quina;

Dupla Sena;

Super Sete.

Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela Loteca, que sorteia R$ 5 milhões.

Para ajudar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta segunda (18/08)

Loteca 1207: Prêmio de R$ 5 milhões

A Loteca é a loteria ideal para quem entende de futebol e gosta de dar palpites sobre os resultados das partidas. Acumulada, ela sorteia o prêmio estimado em R$ 5 milhões nesta noite e leva quem indicar corretamente o placar das 14 partidas da volante. Quem indicar corretamente 13 jogos também leva valores menores.

Como jogar: o preço mínimo é de R$ 4. Para apostar, você deve marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso.

Lotofácil 3472: Prêmio de R$ 1,8 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar nesta segunda quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Lotomania 2811: Prêmio de R$ 3,4 milhões

Acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 3,4 milhões. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Quina 2811: Prêmio de R$ 2,2 milhões

A Quina está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla Sena 2848: Prêmio de R$ 3,7 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 3,7 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete 734: Prêmio de R$ 100 mil

A Super Sete pode pagar R$ 100 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.