Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta segunda-feira (18/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 5 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:08)
Negócios
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria Loteca na frente de uma casa lotérica, com foco nos bilhetes de loteria, ilustrando quais são as loterias do dia com sorteio realizada pela Caixa em 18 de agosto de 2025.
Legenda: Loteca pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Kid Júnior

A Caixa Econômica Federal realiza seis sorteios imperdíveis nesta segunda-feira (18) para os apostadores que desejam tenta a sorte e fazer uma "fezinha" na loteria. 

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Loteca;
  • Lotofácil;
  • Lotomania;
  • Quina;
  • Dupla Sena;
  • Super Sete.

Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela Loteca, que sorteia R$ 5 milhões

Para ajudar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta segunda (18/08)

Loteca 1207: Prêmio de R$ 5 milhões

A Loteca é a loteria ideal para quem entende de futebol e gosta de dar palpites sobre os resultados das partidas. Acumulada, ela sorteia o prêmio estimado em R$ 5 milhões nesta noite e leva quem indicar corretamente o placar das 14 partidas da volante. Quem indicar corretamente 13 jogos também leva valores menores. 

Como jogar: o preço mínimo é de R$ 4. Para apostar, você deve marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. 

Lotofácil 3472: Prêmio de R$ 1,8 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar nesta segunda quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Lotomania 2811: Prêmio de R$ 3,4 milhões

Acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 3,4 milhões. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.  

Quina 2811: Prêmio de R$ 2,2 milhões

A Quina está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla Sena 2848: Prêmio de R$ 3,7 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 3,7 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar. 

Super Sete 734: Prêmio de R$ 100 mil

A Super Sete pode pagar R$ 100 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

