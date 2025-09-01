Diário do Nordeste
Calendário do Bolsa Família: veja data de pagamentos no mês de setembro

O dia de cada depósito acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos beneficiários

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:51)
Negócios
Cartão do Bolsa Família
Legenda: Beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 são os primeiros a receber
Foto: Lyon Santos / MDS

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro de 2025 começam no dia 17 e seguem até o último dia do mês. Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber. 

O dia de cada depósito acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos beneficiários, aponta o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA DE SETEMBRO

Abaixo, confira a programação dos pagamentos deste mês:

  • NIS final 1: 17 de setembro;
  • NIS final 2: 18 de setembro;
  • NIS final 3: 19 de setembro;
  • NIS final 4: 22 de setembro;
  • NIS final 5: 23 de setembro;
  • NIS final 6: 24 de setembro;
  • NIS final 7: 25 de setembro;
  • NIS final 8: 26 de setembro;
  • NIS final 9: 29 de setembro;
  • NIS final 0: 30 de setembro.

Veja também

teaser image
Ceará

Inmet emite alerta de ‘perigo potencial’ para vendaval em 18 cidades do CE esta semana; veja quais

teaser image
Pernambuco

Suspeito de ameaçar Felca é acusado de praticar 'estupro virtual' e chantagear menores de idade

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o benefício, a principal regra é que a renda mensal de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

Confira o calendário do Bolsa Família no restante do ano

  • Setembro: de 17/9 a 30/9;
  • Outubro: de 20/10 a 31/10;
  • Novembro: de 14/11 a 28/11;
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12.

