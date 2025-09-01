Calendário do Bolsa Família: veja data de pagamentos no mês de setembro
Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro de 2025 começam no dia 17 e seguem até o último dia do mês. Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber.
O dia de cada depósito acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos beneficiários, aponta o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).
CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA DE SETEMBRO
Abaixo, confira a programação dos pagamentos deste mês:
- NIS final 1: 17 de setembro;
- NIS final 2: 18 de setembro;
- NIS final 3: 19 de setembro;
- NIS final 4: 22 de setembro;
- NIS final 5: 23 de setembro;
- NIS final 6: 24 de setembro;
- NIS final 7: 25 de setembro;
- NIS final 8: 26 de setembro;
- NIS final 9: 29 de setembro;
- NIS final 0: 30 de setembro.
Veja também
Quem tem direito ao Bolsa Família?
Para receber o benefício, a principal regra é que a renda mensal de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218.
O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.
Confira o calendário do Bolsa Família no restante do ano
- Setembro: de 17/9 a 30/9;
- Outubro: de 20/10 a 31/10;
- Novembro: de 14/11 a 28/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.