Inmet emite alerta de ‘perigo potencial’ para vendaval em 18 cidades do CE esta semana; veja quais
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a velocidade dos ventos deve variar entre 40 Km/h e 60 Km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta segunda-feira (1º), um alerta de vendaval que pode atingir quatro estados do Nordeste do Brasil, incluindo Ceará. No Estado, 18 cidades podem ser atingidas pelo fenômeno entre esta segunda e a manhã de quarta-feira (3), com ventos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.
O órgão também informou que o risco de queda de galhos de árvores é baixo. Além do Ceará, Piauí, Bahia e Pernambuco receberam o alerta amarelo. No total, a previsão faz referência a 174 cidades. Vale destacar que o alerta do Inmet pode ser atualizado a qualquer momento.
Veja as cidades do Ceará com 'risco potencial' por vendaval
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Campos Sales
- Catarina
- Crateús
- Independência
- Ipaporanga
- Novo Oriente
- Parambu
- Poranga
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Tauá
Em caso de rajadas de vento, o órgão orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.
Intensificação dos ventos no litoral
Além do aviso sobre vendaval, o Inmet emitiu outros comunicados para cidades cearenses. Um deles é sobre a intensificação dos ventos em regiões litorâneas. O aleta é válido entre esta segunda e terça-feira (2).
Segundo o alerta, há perigo potencial de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. O alerta contempla 31 cidades do litoral do Ceará, o que inclui também Fortaleza.
Veja as cidades do Ceará com 'risco potencial' por ventos costeiros
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Horizonte
- Icapuí
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Paracuru
- Paraipaba
- Pindoretama
- São Gonçalo do Amarante
- Trairi