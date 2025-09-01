Inmet emite alerta de ‘perigo potencial’ para vendaval em 18 cidades do CE esta semana; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta segunda-feira (1º), um alerta de vendaval que pode atingir quatro estados do Nordeste do Brasil, incluindo Ceará. No Estado, 18 cidades podem ser atingidas pelo fenômeno entre esta segunda e a manhã de quarta-feira (3), com ventos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

O órgão também informou que o risco de queda de galhos de árvores é baixo. Além do Ceará, Piauí, Bahia e Pernambuco receberam o alerta amarelo. No total, a previsão faz referência a 174 cidades. Vale destacar que o alerta do Inmet pode ser atualizado a qualquer momento.

Veja as cidades do Ceará com 'risco potencial' por vendaval

Aiuaba

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Campos Sales

Catarina

Crateús

Independência

Ipaporanga

Novo Oriente

Parambu

Poranga

Potengi

Quiterianópolis

Saboeiro

Salitre

Tauá

Em caso de rajadas de vento, o órgão orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Intensificação dos ventos no litoral

Além do aviso sobre vendaval, o Inmet emitiu outros comunicados para cidades cearenses. Um deles é sobre a intensificação dos ventos em regiões litorâneas. O aleta é válido entre esta segunda e terça-feira (2).

Segundo o alerta, há perigo potencial de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. O alerta contempla 31 cidades do litoral do Ceará, o que inclui também Fortaleza.

Veja as cidades do Ceará com 'risco potencial' por ventos costeiros