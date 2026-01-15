Saiba onde fica a Papudinha, presídio em que Bolsonaro passará a cumprir pena

A "Papudinha", para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro será transferido, integra o Complexo Penitenciário da Papuda, e está localizado a poucos metros do Complexo Penitenciário Papuda para presos comuns.

Onde fica a Papudinha?

Com capacidade para 60 presos, fica localizada em Brasília, no Distrito Federal. Esse complexo prisional do ex-presidente, condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito, possui detentos de regime fechado, semiaberto e provisório.

O local recebe desde presos políticos e figuras públicas até condenados de alta periculosidade. A Papuda funciona como uma unidade de segurança máxima.

Por que é chamado de Papuda?

O local do Complexo costumava ser uma fazenda de criação de gado de leite. No entanto, ganhou o nome porque havia uma mulher com bócio. Essa doença é causada pela deficiência de iodo na alimentação.

Uma das consequências é a formação de um "papo" no pescoço, assim, o local era conhecido como "Papudinha". Posteriormente, a área da fazenda deu lugar para a criação do presídio.

Legenda: Registro da sede da Fazenda Papuda. Foto: Divulgação/Arquivo Público do Distrito Federal.

Há diferentes versões da origem desse nome. Além da versão de que uma das donas tinha bócio, há outra em que cita a mesma doença, mas que detalha que a falta de sal na região causava a doença.

Transferência de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de Bolsonaro para uma Sala de Estado-Maior da Polícia Militar na "Papudinha", nesta quinta-feira (15).

Até então, o ex-presidente estava detido na Superintendência da Polícia Federal. Ele foi levado à prisão no dia 22 de novembro do ano passado após violar a tornozeleira eletrônica que utilizava.