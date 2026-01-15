Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Saiba onde fica a Papudinha, presídio em que Bolsonaro passará a cumprir pena

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente da PF.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:35)
PontoPoder
Imagem do Complexo Penitenciário da Papuda, onde ficará Jair Bolsonaro.
Legenda: O Complexo Penitenciário da Papuda é conhecido por receber figuras pública.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A "Papudinha", para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro será transferido, integra o Complexo Penitenciário da Papuda, e está localizado a poucos metros do Complexo Penitenciário Papuda para presos comuns.

Onde fica a Papudinha?

Com capacidade para 60 presos, fica localizada em Brasília, no Distrito Federal. Esse complexo prisional do ex-presidente, condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito, possui detentos de regime fechado, semiaberto e provisório.

O local recebe desde presos políticos e figuras públicas até condenados de alta periculosidade. A Papuda funciona como uma unidade de segurança máxima. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes assume presidência do STF nas férias de Fachin

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro será transferido da PF para 'Papudinha', determina Moraes

Por que é chamado de Papuda?

O local do Complexo costumava ser uma fazenda de criação de gado de leite. No entanto, ganhou o nome porque havia uma mulher com bócio. Essa doença é causada pela deficiência de iodo na alimentação. 

Uma das consequências é a formação de um "papo" no pescoço, assim, o local era conhecido como "Papudinha". Posteriormente, a área da fazenda deu lugar para a criação do presídio. 

Imagem da fazenda que foi destruída e posteriormente deu lugar ao Complexo Penitenciário da Papuda, para matéria sobre Bolsonaro.
Legenda: Registro da sede da Fazenda Papuda.
Foto: Divulgação/Arquivo Público do Distrito Federal.

Há diferentes versões da origem desse nome. Além da versão de que uma das donas tinha bócio, há outra em que cita a mesma doença, mas que detalha que a falta de sal na região causava a doença.

Transferência de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de Bolsonaro para uma Sala de Estado-Maior da Polícia Militar na "Papudinha", nesta quinta-feira (15).

Até então, o ex-presidente estava detido na Superintendência da Polícia Federal. Ele foi levado à prisão no dia 22 de novembro do ano passado após violar a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Assuntos Relacionados
Imagem do Complexo Penitenciário da Papuda, onde ficará Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Saiba onde fica a Papudinha, presídio em que Bolsonaro passará a cumprir pena

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente da PF.

Redação
Há 29 minutos
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado.
PontoPoder

Bolsonaro é transferido da PF para 'Papudinha' após decisão de Moraes

Unidade fica a poucos metros do Complexo Penitenciário da Papuda.

Bergson Araujo Costa
Há 56 minutos
Foto de notas de R$ 50 nas mãos de um cidadão.
PontoPoder

Municípios do Ceará terão impacto financeiro de R$ 356,9 milhões após reajuste do salário mínimo

Novo piso salarial é de R$ 1.621 e exige atenção ao planejamento fiscal e na gestão de despesas de pessoal das prefeituras.

Bruno Leite
15 de Janeiro de 2026
Imagem Lula, um homem idoso, assinando um documento oficial, com várias pessoas ao redor registrando o momento. Ele usa um terno azul marinho com roupa branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Lula sanciona Orçamento para o ano de 2026

O chefe de Estado, na mesma sanção, vetou cerca de R$ 400 milhões em emendas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de Lula e Putin para uma matéria sobre Venezuela e invasão dos Estados Unidos.
PontoPoder

Lula e Putin conversam sobre Venezuela após invasão dos Estados Unidos

Os líderes debateram o cenário político, assim como a prisão do presidente Nicolás Maduro.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Ivo e Elmano, no gabinete do Governador. Ivo veste camisa xadrez azul e jeans; Elmano usa terno azul-claro com camisa branca. Ao fundo, sofás claros, mesas laterais com abajures e quadros na parede.
PontoPoder

Elmano prega diálogo contra críticas de Ivo Gomes e afirma que Cid sabia sobre conversas com Moses

Governador diz que chateação é compreensível e relembra quando apoiou Camilo Santana apesar do apoio a Roberto Cláudio

Igor Cavalcante
14 de Janeiro de 2026
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o novo ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva apertam as mãos e sorriem em um escritório, com a bandeira do Brasil e um mapa-múndi ao fundo.
PontoPoder

Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça

O advogado foi convidado pelo presidente Lula nesta terça-feira (13).

Redação
13 de Janeiro de 2026
foto do presidente Lula. Imagem usada em matéria sobre presidente sancionar a última lei da reforma tributária.
PontoPoder

Lula sanciona última lei de regulamentação da reforma tributária

Governo também lançou a plataforma digital que irá consolidar arrecadação.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Foto de Liliane Araújo, presidente do O Democrata no Ceará.
PontoPoder

Partido da Mulher Brasileira passa a se chamar O Democrata e tem nova direção no Ceará

Ex-petista e secretária-executiva do Governo Elmano assume a presidência do partido

Bruno Leite
13 de Janeiro de 2026
foto do ministro Alexandre de Moraes, sentado em bancada durante uma sessão formal, vestindo toga sobre terno e gravata, falando ao microfone em um ambiente institucional com mesa de madeira e cadeira estofada ao fundo, em contexto de julgamento ou audiência.
PontoPoder

Moraes nega novo recurso da defesa de Bolsonaro sobre trama golpista

Para ministro, o pedido é "absolutamente incabível juridicamente".

Redação
13 de Janeiro de 2026
Deputados durante a confirmação da ida de Roberto Cláudio para o União Brasil.
PontoPoder

Após desajustes, oposição na Alece quer volta de 'cafés', reforça apoio a Ciro e aguarda PL e União

Grupo tentar emplacar palanque único para 2026, mas crises e indefinições nacionais freiam articulações.

Marcos Moreira
13 de Janeiro de 2026
Deputado Félix Mendonça Jr. (PDT-BA)
PontoPoder

Deputado Félix Mendonça é alvo de operação que investiga desvio de emendas

Esta é a segunda vez que o parlamentar é alvo da mesma operação.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Filmagem do interior de um veículo onde o casal praticava sexo.
PontoPoder

Prefeitura no Ceará exonera servidor flagrado em ato sexual dentro de carro oficial

O flagrante ocorreu no último domingo (11), em Sobral, onde o veículo estava estacionado.

Igor Cavalcante
12 de Janeiro de 2026
Alexandre de Moraes sorrindo no plenário no STF. Ele é um homem de meia-idade, branco e careca. Imagem usada em matéria sobre ministro assumir lugar de Fachin durante férias.
PontoPoder

Moraes assume presidência do STF nas férias de Fachin

A substituição será até 31 de janeiro. Nesse período, a Corte analisará apenas casos urgentes.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Foto geral mostra Plenário 13 de Maio da Alece durante votação de deputados estaduais.
PontoPoder

Eleições 2026: configuração da Alece no ano eleitoral tem volta de secretários e trocas partidárias

Assembleia Legislativa do Ceará entra no segundo ano sob a presidência de Romeu Aldigueri.

Marcos Moreira
12 de Janeiro de 2026
Foto da Enfermeira Ana Paula discursando.
PontoPoder

Justiça Eleitoral extingue ação do PDT que pedia perda do mandato de Enfermeira Ana Paula

Política está na cadeira de deputada federal desde janeiro de 2025.

Bruno Leite
12 de Janeiro de 2026
Foto da fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).
PontoPoder

Choró, Senador Sá e Potiretama, no Ceará, terão novas eleições em 1º de março

Tribunal Regional Eleitoral julgou, nesta segunda-feira (12), três processos de instrução.

Bruno Leite
12 de Janeiro de 2026
Foto de pessoas trafegando pela Beira Mar de Fortaleza.
PontoPoder

De isenção de IPVA de motos por app a reajuste do IPTU: saiba quais leis passam a valer em Fortaleza

O PontoPoder fez um levantamento de legislações que começam a vigorar em 2026 e menciona os efeitos práticos delas na vida dos fortalezenses.

Bruno Leite
11 de Janeiro de 2026
Fotos mostram babá cearense Lucinete Freitas em Portugal.
PontoPoder

Governo do Ceará vai custear traslado do corpo de babá morta por patroa em Portugal

Ação foi anunciada pelo chefe da Casa Civil nas redes sociais, após risco da cearense ser enterrada como indigente.

Marcos Moreira
10 de Janeiro de 2026
Foto mostra visão pela janela da embaixada da Argentina na Venezuela.
PontoPoder

Brasil decide deixar representação da embaixada da Argentina na Venezuela

Mudança teria relação com o apoio de Javier Milei à operação militar dos Estados Unidos no território venezuelano.

Redação
10 de Janeiro de 2026