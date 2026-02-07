Aniversário do PT reúne Lula, Camilo, Elmano, Evandro e Chagas na Bahia

Prestes a completar 46 anos de existência, na próxima terça-feira (10), o Partido dos Trabalhadores (PT) reuniu militantes e líderes da sigla para celebrar o aniversário na manhã deste sábado (7). O evento ocorreu em Salvador, na Bahia, e contou com a presença de uma comitiva cearense.

Participaram do ato político o governador Elmano de Freitas, o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o ministro da Educação, Camilo Santana, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o deputado federal José Guimarães e o deputado estadual Missias Dias.

"Ceará junto do maior presidente da história do Brasil. Viva, Lula! Viva o PT pelos seus 46 anos! Evento de comemoração em Salvador", celebrou Camilo em publicação conjunta com os outros nas redes sociais.

O momento foi marcado pelo discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que resgatou o histórico da legenda. "Esse partido foi criado por trabalhadores, foi dirigido por trabalhadores", destacou.

Em determinado momento, o chefe do Executivo nacional ressaltou ainda o empenho da gestão em combater a violência contra a mulher e citou Camilo, afirmando que o governo federal precisa construir mais creches e universidades e "dizer para os meninos: 'vocês não são donos das mulheres'".

Aniversário do PT

As comemorações pelo aniversário do PT começaram na quinta-feira (5) e foram encerradas neste sábado. A programação reuniu ainda ministros de Estado, parlamentares e dirigentes de todo o País, além de representantes de partidos aliados.

Legenda: O evento contou com a presença de uma comitiva cearense. Foto: Reprodução/Instagram.

Nos encontros, foram discutidas a conjuntura política e as estratégias eleitorais para este ano, principalmente. Além disso, foram incluídos na pauta outros temas importantes para o governo, como justiça climática, juventude, cultura e a luta LGBTQIA+.