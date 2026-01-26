'Nosso candidato é o governador Elmano', reforça Evandro sobre disputa no Ceará
A oposição no Ceará tem projetado a candidatura de Ciro Gomes para enfrentar o PT em outubro.
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), reforçou falas do ministro Camilo Santana (PT) de que o nome do grupo ao Governo do Estado é do governador Elmano de Freitas (PT), que tentará reeleição em outubro deste ano.
"O nosso candidato é o governador Elmano. Acredito eu que a população saberá reconhecer para reconduzi-lo a mais 4 anos e, para isso, também nós temos trabalhado bastante", disse o gestor. A declaração ocorreu na tarde desta segunda-feira (26), durante inauguração do projeto Abrigo Amigo, na Capital.
Apesar de nenhuma declaração de governistas colocar em risco a candidatura à reeleição do petista, especulações desenfreadas da oposição consideram um retorno de Camilo para enfrentar o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) na sucessão estadual. O cenário, porém, não está posto a preço de hoje.
"O ministro Camilo já vem dizendo: ele é ministro, ele continuará no governo Lula, ele deverá estar saindo do governo Lula justamente para ajudar na eleição tanto do presidente Lula como do governador Elmano, aqui no nosso Estado. E ele é uma pessoa que, pela dimensão dele, já deu sua contribuição para o Estado do Ceará e agora está dando a sua contribuição para o nosso País".
Elmano x Ciro
Muito embora há a expectativa do embate entre o grupo de Camilo e Ciro Gomes em outubro próximo, o ex-ministro ainda não confirmou com todas as letras que será candidato.
"O meu juízo, machucado pela lembrança do que aconteceu em 2022, não me recomenda ser candidato, mas o meu coração está cada vez mais balançado na direção de entender qual é a minha responsabilidade, o que é necessário, e isso eu estou absolutamente decidido a participar com todo entusiasmo e garra do movimento que promove a mudança do Ceará", disse na semana passada durante encontro com representantes do setor produtivo cearense.