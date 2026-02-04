Diário do Nordeste
Romeu Aldigueri lista cargos do PSB no governo do PT e diz que Cid é conselheiro de Elmano e Camilo

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará também enfatizou críticas às alianças da oposição em torno de Ciro Gomes.

Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
Romeu Aldigueri durante pronunciamento no Plenário 13 de Maio da Alece.
Legenda: Romeu Aldigueri reafirmou a parceria entre Cid, Camilo e Elmano para defender apoio à reeleição do governador.
Foto: Júnior Pio/Alece.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), listou os acordos para os cargos do PSB no Governo Elmano de Freitas (PT) e citou a relação de “conselheiro” do senador Cid Gomes (PSB) com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o próprio governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). As declarações foram dadas nesta quarta-feira (4), em coletiva de imprensa na Alece, ao ser questionado sobre articulações pré-eleitorais.

Ao falar do PSB como parte do núcleo governista, Aldigueri citou a posição de Cid como vice-presidente estadual da sigla. “Cid Gomes, desde o ano passado, disse que tem compromisso, PSB vota em Elmano de Freitas. PSB faz parte da gestão da base de Elmano de Freitas, desde o antigo PDT. É bom lembrar que o senador Cid Gomes, na época, pediu três secretarias para colocarmos o suplente de deputado Leônidas Cristino na Câmara Federal”, exemplificou. 

Nesse sentido, o presidente da Alece explicou que o acordo envolveu, ainda, as idas dos deputados federais Roberto Monteiro (PDT) para a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado — entre 2023 e 2024 — e Eduardo Bismarck (PDT) para a Pasta do Turismo, além de Idilvan Alencar (PDT) na Secretária da Educação de Fortaleza. As movimentações proporcionaram um rodízio na suplência da Câmara Federal entre os aliados de Cid. 

“Agora saiu (do Legislativo para o Executivo) a própria deputada Lia Gomes, a secretária de estado do governador Elmano e irmã do senador Cid Gomes; o deputado Osmar Baquit também está secretário (Coordenador especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza), possibilitando que o deputado Guilherme Bismarck, o deputado Tin Gomes e o deputado Antônio Granja estejam na Casa”, sinalizou acerca das negociações envolvendo as cadeiras da Assembleia.

Questionado se a aliança do governador Elmano de Freitas com o deputado federal Moses Rodrigues (União) e seu pai, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União) poderia atrapalhar a relação, Romeu negou, mesmo que a aproximação tenha virado motivo de insatisfação dos irmãos Lia e Ivo Gomes (PSB). 

“Eu compreendo as questiúnculas municipais aflorarem, mas nós temos uma eleição geral nacional e estadual. É bem diferente. O governador Elmano e o ministro Camilo sentaram com o senador Cid Gomes. O senador Cid Gomes deu o aval para essa aliança, porque ele compreende que existem diferenças, antagonismos municipais e se trata a questão municipal na eleição municipal. Existe a necessidade de não deixar o bolsonarismo vencer no Ceará”
Romeu Aldigueri
Presidente da Alece

“Só para quem não conhece, (não) sabe que Cid Gomes, o que ele representa para o Ceará, o conselheiro que ele é para o governador Elmano, o conselheiro que ele é para o ministro Camilo e todas as políticas exitosas que a gente continua”, pontuou o presidente. Entre os conselhos, segundo Aldigueri, está o acordo entre Cid, Camilo e Elmano que o levou à presidência da Alece.



