Romeu Aldigueri lista cargos do PSB no governo do PT e diz que Cid é conselheiro de Elmano e Camilo

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), listou os acordos para os cargos do PSB no Governo Elmano de Freitas (PT) e citou a relação de “conselheiro” do senador Cid Gomes (PSB) com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o próprio governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). As declarações foram dadas nesta quarta-feira (4), em coletiva de imprensa na Alece, ao ser questionado sobre articulações pré-eleitorais.

Ao falar do PSB como parte do núcleo governista, Aldigueri citou a posição de Cid como vice-presidente estadual da sigla. “Cid Gomes, desde o ano passado, disse que tem compromisso, PSB vota em Elmano de Freitas. PSB faz parte da gestão da base de Elmano de Freitas, desde o antigo PDT. É bom lembrar que o senador Cid Gomes, na época, pediu três secretarias para colocarmos o suplente de deputado Leônidas Cristino na Câmara Federal”, exemplificou.

Nesse sentido, o presidente da Alece explicou que o acordo envolveu, ainda, as idas dos deputados federais Roberto Monteiro (PDT) para a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado — entre 2023 e 2024 — e Eduardo Bismarck (PDT) para a Pasta do Turismo, além de Idilvan Alencar (PDT) na Secretária da Educação de Fortaleza. As movimentações proporcionaram um rodízio na suplência da Câmara Federal entre os aliados de Cid.

“Agora saiu (do Legislativo para o Executivo) a própria deputada Lia Gomes, a secretária de estado do governador Elmano e irmã do senador Cid Gomes; o deputado Osmar Baquit também está secretário (Coordenador especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza), possibilitando que o deputado Guilherme Bismarck, o deputado Tin Gomes e o deputado Antônio Granja estejam na Casa”, sinalizou acerca das negociações envolvendo as cadeiras da Assembleia.

Questionado se a aliança do governador Elmano de Freitas com o deputado federal Moses Rodrigues (União) e seu pai, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União) poderia atrapalhar a relação, Romeu negou, mesmo que a aproximação tenha virado motivo de insatisfação dos irmãos Lia e Ivo Gomes (PSB).

“Eu compreendo as questiúnculas municipais aflorarem, mas nós temos uma eleição geral nacional e estadual. É bem diferente. O governador Elmano e o ministro Camilo sentaram com o senador Cid Gomes. O senador Cid Gomes deu o aval para essa aliança, porque ele compreende que existem diferenças, antagonismos municipais e se trata a questão municipal na eleição municipal. Existe a necessidade de não deixar o bolsonarismo vencer no Ceará” Romeu Aldigueri Presidente da Alece

“Só para quem não conhece, (não) sabe que Cid Gomes, o que ele representa para o Ceará, o conselheiro que ele é para o governador Elmano, o conselheiro que ele é para o ministro Camilo e todas as políticas exitosas que a gente continua”, pontuou o presidente. Entre os conselhos, segundo Aldigueri, está o acordo entre Cid, Camilo e Elmano que o levou à presidência da Alece.

CRÍTICAS À OPOSIÇÃO

O presidente da Alece também fez questão de reforçar críticas à oposição, ao reafirmar que Elmano é pré-candidato à reeleição, em meio às especulações sobre a participação de Camilo Santana no pleito. O ministro da Educação já anunciou que deve sair do MEC para se dedicar às campanhas do petista e do presidente Lula (PT).

“Nós temos aí uma possível pré-candidatura de Ciro Gomes, que quer o apoio do PL e ao mesmo não diz que apoia o Flávio Bolsonaro”, enfatizou o presidente da Alece, citando o questionamento do PontoPoder para o ex-ministro, acerca de uma possível aliança em torno do filho de Jair Bolsonaro para a presidência da República.

“Cabe à oposição se resolver, cabe à oposição identificar como é que eles vão fazer em relação ao projeto nacional, que nós somos do lado do Lula. O Elmano é o candidato do Lula dessa continuação. E a direita vai estar junto ou não vai estar junto? Vão se juntar ou não vão? Vão votar em Bolsonaro ou não vão?” Romeu Aldigueri Presidente da Alece

DIÁLOGO COM SERVIDORES

Legenda: Representantes de sindicatos de servidores públicos foram recebidos pelo presidente da Alece. Foto: Divulgação/Alece.

Ainda durante a sessão desta terça-feira, o presidente da Alece recebeu representantes do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Estaduais (FUASPEC). A pauta central foi a busca pelo diálogo acerca do reajuste salarial dos servidores públicos.

Antes do encontro, os membros do FUASPEC realizaram uma manifestação que iniciou na Praça da Imprensa e terminou na Assembleia, onde foram recebidos pelo presidente, pelo líder do governo Elmano na Casa, o deputado Guilherme Sampaio (PT), e pela 2ª vice-presidente da Alece, a deputada Larissa Gaspar (PT).

Como resultado, Guilherme Sampaio anunciou uma reunião com os representantes na Secretária de Articulação Política do Estado, no Palácio da Abolição, para a próxima semana. “Para que a gente possa afunilar e também votar, num prazo mais curto possível, o reajuste dos servidores públicos do Estado do Ceará”, sinalizou o líder governista.