Oposição da Alece realiza 1º ‘café’ de 2026 sem a presença de deputados do PL

Encontro foi o primeiro após o partido de Jair Bolsonaro suspender as articulações em torno de Ciro Gomes.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Parlamentares durante o Café da Oposição da Alece.
Legenda: 1º Café da Oposição de 2026 foi realizado na Alece nesta terça-feira (3).
Foto: Marcos Moreira.

A oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realizou o primeiro “café” de 2026 nesta terça-feira (3), dia da retomada das sessões no Plenário 13 de Maio. A reunião teve o intuito de debater as estratégias do grupo na Casa e para as eleições gerais, mas não contou com a presença de deputados do Partido Liberal (PL). 

O encontro semanal foi o primeiro após a crise instalada entre a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e as articulações em torno de um palanque único para a possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará. Em dezembro de 2025, o PL Ceará anunciou a suspensão das conversas com o tucano

Em paralelo, a oposição busca reforçar o apoio ao ex-ministro e o diálogo pela união do campo oposicionista, inclusive com parlamentares do PL. “O bloco está formado, continua unido e essas questões partidárias, no momento oportuno de lançamento de candidatura e das alianças, serão trabalhadas para que a oposição se mantenha com o mesmo propósito de salvar o Ceará”, afirmou o deputado Cláudio Pinho (PDT).

Além disso, a deputada Emília Pessoa (PSDB) afirmou que Ciro Gomes e o deputado André Fernandes (PL), presidente do PL no Ceará, seguem conversando e reconhecendo a liderança um do outro. “São dois grandes líderes que se comunicam, que dialogam e que vão estar à frente desse movimento junto com o União Brasil”, pontuou a parlamentar.

Sobre a ausência dos deputados do PL, o grupo justificou que a Dra. Silvana (PL) cumpre agenda no interior do Ceará, nas cidades de Mombaça e Varjota, enquanto Alcides Fernandes (PL) está de licença por interesse particular por 120 dias, mas seguirá participando dos encontros. 

“Estamos firmes com o propósito de salvar o Ceará das garras do PT. As conversas com Ciro continuam firmes”, pontuou Dra. Silvana em retorno ao PontoPoder. Líder do PL na Alece, a parlamentar também confirmou que participará da agenda de Ciro Gomes em Juazeiro do Norte no próximo sábado (7), ao lado de Alcides e do deputado federal Dr. Jaziel (PL).

Por sua vez, o deputado Carmelo Bolsonaro (PL) estava na Alece, mas não participou do café. Questionado pelo PontoPoder, o parlamentar disse apenas que não participou do encontro, pois tentava garantir espaço de fala no Plenário e que deve marcar presença em outros momentos do grupo. 

No “Café da Oposição” desta terça, além de Emília Pessoa e Cláudio Pinho, participaram os deputados Lucinildo Frota (PDT), Antônio Henrique (PDT), Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União) e Pedro Matos (Avante). 

MOVIMENTO EM TORNO DE CIRO

Outra pauta do encontro da oposição foi a agenda de Ciro Gomes em Juazeiro do Norte, marcada para a manhã do sábado (7), na Câmara Municipal. Na oportunidade, o ex-ministro receberá a Comenda do Mérito Legislativo, sob a condução do presidente da Casa, vereador Felipe Vasques (Agir).

O momento será o primeiro de uma rodada de encontros pelo Ceará com o objetivo de fortalecer as articulações em torno da oposição. “O próximo encontro será em Fortaleza (ainda sem data definida). E aí vamos, até o fim do de março, abril, fazer nas diversas regiões do Estado do Ceará. Ver o sentimento do povo e começar a pensar e montar um programa de ação para o Estado do Ceará”, ressaltou Cláudio Pinho. 

Ainda durante o encontro, os deputados foram questionados acerca das divergências entre Ciro e os irmãos Lia e Cid Gomes, que integram a base aliada do governador Elmano de Freitas (PT). Sobre o assunto, a deputada Emília Pessoa chegou a dizer que, diante de “valores de família”, deseja a reconciliação.  

“Enquanto também propósitos políticos, isso daí é o nosso sonho mesmo, que se faça mesmo, porque a gente sabe que há um reconhecimento, inclusive da própria deputada Lia, que é muito coerente na questão do discurso dela, e estarmos sendo que acolhidos e acolhermos também o grupo Ferreira Gomes, como pretensos aí a governar o estado do Ceará com responsabilidade, é o que a gente mais deseja”
Emília Pessoa
Deputada estadual pelo PSDB

SESSÃO ESVAZIADA

A Alece realizou, nesta terça-feira (3), a primeira sessão ordinária de 2026. O momento ocorreu no dia seguinte à instalação da 4ª sessão legislativa da 31ª Legislatura, quando Elmano de Freitas fez a leitura da Mensagem Governamental

A sessão desta terça foi marcada pelo esvaziamento do Plenário 13 de Maio, sendo necessária a anulação de tempos de fala do 1º expediente, diante da ausência de parlamentares no local, embora estivessem presentes na Alece. 

