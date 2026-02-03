Em reunião da oposição no Cariri, Ciro Gomes recebe comenda na Câmara de Juazeiro do Norte

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) será homenageado, no próximo sábado (7), pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte com a Comenda do Mérito Legislativo, a mais alta honraria da Casa. O evento, marcado para as 9h, será conduzido pelo presidente da Casa, vereador Felipe Vasques (Agir), e ocorre em meio ao crescimento do movimento de articulação da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

A homenagem vai iniciar o dia de eventos da oposição na Região, em torno do principal nome da oposição. Mesmo que ainda não tenha confirmado ser pré-candidato ao governo, Ciro tem sido o nome de maior repercussão entre os opositores.

Veja também Inácio Aguiar Aliados de Ciro apostam em aliança de oposição no Ceará sem vincular candidatos a presidente Inácio Aguiar Em meio a especulações, Elmano cita ex-governadores e defende ‘legado’ do grupo

Cariri tem sido palco de disputas