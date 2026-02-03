Em reunião da oposição no Cariri, Ciro Gomes recebe comenda na Câmara de Juazeiro do Norte
Ex-ministro será homenageado com a Comenda do Mérito Legislativo no próximo sábado (7)
O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) será homenageado, no próximo sábado (7), pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte com a Comenda do Mérito Legislativo, a mais alta honraria da Casa. O evento, marcado para as 9h, será conduzido pelo presidente da Casa, vereador Felipe Vasques (Agir), e ocorre em meio ao crescimento do movimento de articulação da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).
A homenagem vai iniciar o dia de eventos da oposição na Região, em torno do principal nome da oposição. Mesmo que ainda não tenha confirmado ser pré-candidato ao governo, Ciro tem sido o nome de maior repercussão entre os opositores.
Cariri tem sido palco de disputas
Região estratégica, que abriga a maior cidade do Estado fora da Região Metropolitana de Fortaleza, o Cariri tem sido palco de fortes embates entre base aliada e oposição, principalmente por constantes manifestações públicas do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, principal crítico do grupo petista na Região. O Cariri é uma região estratégica e até simbólica, por ser um histórico reduto petista no Estado.
Depois da homenagem legislativa a Ciro, os aliados seguem reunidos na Câmara para o primeiro encontro regional da oposição.