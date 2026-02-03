Diário do Nordeste
Augusta Brito é escolhida como líder do PT no Senado em 2026

Em agosto do ano passado, a senadora havia substituído Rogério Carvalho (PT-SE) na liderança por um mês.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
PontoPoder
Augusta Brito, mulher branca de cabelos loiros e lisos, usando terno bege e falando em microfone enquanto está sentada na cadeira de uma bancada.
Legenda: Anúncio foi feito nesta terça-feira (3) pelas redes sociais da senadora.
Foto: Saulo Cruz/Agência Senado.

A senadora Augusta Brito, do Partido dos Trabalhadores no Ceará (PT-CE), foi escolhida como a nova líder da sigla no Senado Federal para o ano de 2026. A decisão foi tomada pela banca do partido e se tornou pública na manhã desta terça-feira (3).

Em um vídeo postado nas redes sociais da parlamentar, os demais políticos que compõe a sigla na Casa aparecem ao lado da senadora, incluindo Rogério Carvalho (PT-SE), antigo detentor do cargo.

"Augusta é escolhida pela Bancada do PT no Senado para ser a nova Líder para 2026", escreveu o perfil da parlamentar na legenda da publicação do Instagram.

Ainda na manhã desta terça-feira (3), Rogério Carvalho também fez uso das redes sociais para parabenizar Augusta pela nova função. "Mulher firme, comprometida com a justiça social, a democracia e o povo brasileiro. Seguimos juntos, fortalecendo o projeto de um Brasil mais justo e solidário", disse na postagem.

Além do ex-líder, Randolfe Rodrigues (PT-AP), Beto Faro (PT-PA), Jaques Wagner (PT-BA), Paulo Paim (PT-RS), Teresa Leitão (PT-PE) e Fabiano Contarato (PT-ES) também estavam presentes nos registros divulgados pela senadora.

Atuação temporária em 2025

Augusta Brito já havia assumido a posição temporariamente em agosto de 2025, quando foi escolhida como líder em exercício enquanto o então líder, Rogério Carvalho, deixou temporariamente a função para assumir a liderança do Governo Lula na Casa Legislativa.

Nascida em Fortaleza, a senadora é ex-prefeita de Graça, município localizado na Serra da Ibiapaba, e ex-parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Nas eleições de 2022, ela foi eleita como a primeira suplente na chapa de Camilo Santana, então Senador do PT pelo Ceará.

PontoPoder

Congresso pode votar fim da escala 6x1, PEC da Segurança e Gás do Povo ainda no 1º semestre

teaser image
PontoPoder

Lia diz que segue 'orientação de Cid' na eleição estadual e que não vai expor divergências com Ciro

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocá-lo para comandar o Ministério da Educação (MEC), Augusta assumiu o cargo de senadora, ainda em 2023.

Em nota oficial enviada ao PontoPoder, a senadora pontuou a honra de ter sido escolhida para liderar a sigla no Senado Federal. Ela ainda sinalizou assumir o cargo "com espírito de unidade, escuta e firmeza" e "contribuir para que o Senado esteja cada vez mais alinhado às necessidades reais da população".

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

