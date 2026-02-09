Presidente do Cidadania Ceará anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

O presidente do Cidadania no Ceará, Alexandre Pereira, anunciou apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (9), após encontro do dirigente partidário com o ex-governador, que também é presidente do PSDB Ceará, e com o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Alexandre Pereira, que já foi secretário do Turismo de Fortaleza, afirmou que Ciro representa um “novo projeto para o Ceará” e avaliou que o Estado estaria “travado”, defendendo a necessidade de mudanças na condução administrativa.

O dirigente também declarou disposição para colaborar com a formulação de um eventual plano de governo, citando áreas como turismo, geração de emprego e desenvolvimento econômico.

Ao agradecer o apoio, Ciro Gomes destacou a trajetória de Alexandre Pereira tanto no setor empresarial quanto na política. O ex-governador afirmou ver no presidente do Cidadania um quadro com capacidade de contribuir na organização e na condução de uma eventual campanha.

Oposição estadual e base municipal

O anúncio de apoio também afeta as articulações políticas em Fortaleza. A legenda conta com um vereador, o professor Enilson, que atualmente exerce a função de vice-líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal.

Até o momento, não houve manifestação pública do diretório municipal do partido nem do vereador sobre eventuais impactos do posicionamento da direção estadual na atuação da sigla em Fortaleza.