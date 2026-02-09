Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Presidente do Cidadania Ceará anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

O Cidadania integra a base do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Roberto Cláudio, Alexandre Pereira e Ciro Gomes, lado a lado, anunciam a aliança em vídeo. A imagem é a captura de três frames da publicação feita nas redes sociais.
Legenda: Roberto Cláudio, Alexandre Pereira e Ciro Gomes anunciaram a aliança em publicação nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram Alexandre Pereira.

O presidente do Cidadania no Ceará, Alexandre Pereira, anunciou apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (9), após encontro do dirigente partidário com o ex-governador, que também é presidente do PSDB Ceará, e com o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Alexandre Pereira, que já foi secretário do Turismo de Fortaleza, afirmou que Ciro representa um “novo projeto para o Ceará” e avaliou que o Estado estaria “travado”, defendendo a necessidade de mudanças na condução administrativa. 

O dirigente também declarou disposição para colaborar com a formulação de um eventual plano de governo, citando áreas como turismo, geração de emprego e desenvolvimento econômico.

Ao agradecer o apoio, Ciro Gomes destacou a trajetória de Alexandre Pereira tanto no setor empresarial quanto na política. O ex-governador afirmou ver no presidente do Cidadania um quadro com capacidade de contribuir na organização e na condução de uma eventual campanha.

Oposição estadual e base municipal

O anúncio de apoio também afeta as articulações políticas em Fortaleza. A legenda conta com um vereador, o professor Enilson, que atualmente exerce a função de vice-líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal.

Até o momento, não houve manifestação pública do diretório municipal do partido nem do vereador sobre eventuais impactos do posicionamento da direção estadual na atuação da sigla em Fortaleza.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Roberto Cláudio, Alexandre Pereira e Ciro Gomes, lado a lado, anunciam a aliança em vídeo. A imagem é a captura de três frames da publicação feita nas redes sociais.
PontoPoder

Presidente do Cidadania Ceará anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

O Cidadania integra a base do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Homem de terno e gravata verde falando em microfone em um plenário. Imagem usada em matéria onde Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ.
PontoPoder

Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ; veja próximos passos

Proposta será analisada pelo colegiado, e caso aprovada será encaminhada a debate em uma comissão especial.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes recebe Comenda do Legislativo da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.
PontoPoder

PT e PSB no Ceará abrem processo disciplinar contra filiados por encontro com Ciro Gomes

Homenagem ao ex-ministro em Juazeiro do Norte foi de autoria do vereador Jullian de Cielio (PSB).

Marcos Moreira
09 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes e aliados em encontro regional da oposição no Cariri
Inácio Aguiar

Em Juazeiro, Ciro reforçou estratégia de tentar blindar a disputa local da polarização nacional

O ex-ministro sabe que é difícil montar uma aliança local sem o PL e o Bolsonarismo, mas não fica confortável em abraçar Flávio Bolsonaro.

Inácio Aguiar
09 de Fevereiro de 2026
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com arquitetura moderna, grandes painéis de vidro azul e estrutura elevada por pilares, em área externa arborizada sob céu azul.
PontoPoder

Por que a fraude à cota de gênero continua a ser o maior motivo para cassação de vereadores

Quase cinco anos depois da primeira punição pela irregularidade, casos de candidaturas fictícias de mulheres seguem em crescimento.

Luana Barros
08 de Fevereiro de 2026
Plenário do Supremo Tribunal Federal
Inácio Aguiar

Em grave crise, STF precisa de reforma que limite ativismos e imponha regras a ministros

O Supremo continua sendo um pilar da democracia brasileira, mas pilares também precisam de manutenção.

Inácio Aguiar
08 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara Municipal de Tejuçuoca. Imagem usada em matéria onde vereador é preso suspeito de homicídio e integrar facção criminosa.
PontoPoder

Vereador de Tejuçuoca, no Interior do CE, é preso por suspeita de homicídio

O parlamentar também é suspeito de integrar organização criminosa.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Montagem fotográfica mostra Ciro Gomes e aliados em frente ao plenário e discursos do Dr. Jaziel e do deputado Alcides Fernandes durante a solenidade no auditório.
PontoPoder

Membros do PL comparecem em homenagem a Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

Parlamentares prestigiam ex-ministro em meio a racha interno do partido.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Homem de camisa azul fala ao microfone durante reunião política, em uma mesa com outros participantes sentados e em pé ao fundo. À frente, placas com nomes como “Ciro Gomes” e “Felipe Vasques”. Um repórter segura um microfone com logomarca de TV. Na parede atrás do grupo, lê-se “Amarílio Pequeno da Silva”. Ambiente interno, clima formal.
PontoPoder

'Chapa fica para julho', diz Roberto Cláudio sobre possível candidatura com Ciro ao Governo

Decisão deve ser tomada no período de convenções partidárias de 2026.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Camilo, Evandro, Elmano, Lula, Chagas, Missias e Guimarães em selfie no aniversário do PT.
PontoPoder

Aniversário do PT reúne Lula, Camilo, Elmano, Evandro, Chagas e Guimarães na Bahia

O momento reuniu lideranças do partido e aliados.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE
PontoPoder

‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE

Político afirmou que decisão depende de articulação e apelo popular.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Ex-ministro Ciro Gomes em evento de filiação ao PSDB
Inácio Aguiar

Por que Ciro Gomes escolheu o Cariri para iniciar os encontros regionais da oposição

Não é apenas onde a oposição começa a se reunir. É onde ela tenta provar que pode, de fato, voltar a disputar o Estado.

Inácio Aguiar
07 de Fevereiro de 2026
Cinco pontos para entender por que Juazeiro do Norte virou central na disputa entre base e oposição
PontoPoder

Cinco pontos para entender por que Juazeiro do Norte virou central na disputa entre base e oposição

Localizado em uma região onde lideranças de esquerda têm forte influência, o município virou uma base de resistência da oposição.

Igor Cavalcante
07 de Fevereiro de 2026
Entrada do STF.
PontoPoder

STF forma maioria e define caixa dois como crime eleitoral e ato de improbidade

Ministros acompanham voto de Alexandre de Moraes em julgamento com repercussão geral.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Jovem segurando um cachorro para ilustrar ação do Alece Pet.
PontoPoder

Alece Pet promove vacinação e adoção responsável neste sábado (7)

O público que comparecer ao evento também poderá doar voluntariamente ração.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Laudo da PF diz que Bolsonaro tem condições de permanecer na Papudinha

O documento sobre o estado de saúde do ex-presidente foi elaborado por médicos da Polícia Federal.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Cônsul do Povo e Leo Couto, lado a lado, enquanto o parlamentar assina o termo de posse.
PontoPoder

Cônsul do Povo assume como vereador de Fortaleza em suplência do PSD

Empresário, Erivaldo Xavier, conhecido como Cônsul do Povo, é suplente do PSD no Legislativo Municipal.

Igor Cavalcante
06 de Fevereiro de 2026
Duas mulheres discursam em tribunas com microfone na Assembleia Legislativa do Ceará; à esquerda, mulher de blusa clara gesticula enquanto fala; à direita, mulher de blazer vermelho escuta atentamente, em ambiente institucional de plenário.
PontoPoder

Dra. Silvana critica ausência de igrejas em pacto contra feminicídio e rasga documento em discurso

A deputada do PL foi rebatida por Larissa Gaspar, que reforçou a importância da união dos Poderes no combate ao crime.

Luana Barros e Igor Cavalcante
06 de Fevereiro de 2026
Senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho
Inácio Aguiar

Estratégia nacional do PL pode bagunçar articulação da oposição no Ceará

Caso decida ter candidato próprio no Estado, o partido de Flávio Bolsonaro poderia fragmentar a oposição.

Inácio Aguiar
06 de Fevereiro de 2026
Ministro Flávio Dino discursa no plenário do STF.
PontoPoder

Flávio Dino suspende penduricalhos como 'auxílio-peru' e 'auxílio-panetone' no serviço público

Os Três Poderes federais e estaduais têm até 60 dias para revisar e suspender os pagamentos sem base legal.

Redação e Agência Brasil
05 de Fevereiro de 2026