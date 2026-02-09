PT e PSB no Ceará abrem processo disciplinar contra filiados por encontro com Ciro Gomes

Os diretórios estaduais do PT e do PSB no Ceará anunciaram a abertura de processos disciplinares contra filiados que participaram da agenda de Ciro Gomes (PSDB) em Juazeiro do Norte, no último sábado (7). Na ocasião, o ex-ministro recebeu a Comenda do Mérito Legislativo da Câmara Municipal e liderou o 1º Encontro Regional da Oposição no Cariri.

Os eventos contaram com a participação do vereador de Juazeiro do Norte, Jullian de Cielio (PSB), autor do requerimento para Ciro ser homenageado com a honraria da Casa, além de Dariomar Rodrigues (PT) e Geovane Guedes (PT), ex-prefeitos de Altaneira e Araripe, respectivamente. Ambos serão alvos de procedimentos internos por parte das respectivas legendas, correndo risco de expulsão.

Ambas as agremiações integram o núcleo direto do Governo Elmano de Freitas (PT). Por outro lado, Ciro Gomes é apontado como possível nome da oposição para a corrida pelo Palácio da Abolição, algo que o ex-ministro ainda não confirma, mas diz estar com o “coração já todo balançado” para ser candidato.

Em retorno ao PontoPoder, o PSB Ceará informou que, de acordo com o estatuto, vai solicitar ao diretório municipal da sigla em Juazeiro do Norte que inicie o “processo disciplinar por infidelidade partidária” contra Jullian de Cielio.

Já o PT Ceará anunciou a abertura do procedimento ético disciplinar no domingo (8), via redes sociais. Em nota, a legenda afirma que as presenças são "absolutamente incompatíveis com suas condições de filiados ao Partido dos Trabalhadores".

“Desvios políticos individuais e isolados serão devidamente punidos no âmbito das instâncias partidárias competentes”, salientou o PT, ao citar que 2026 será de “um duro enfrentamento com o bolsonarismo e seus aliados”.

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS

Em retorno ao PontoPoder, o vereador Jullian de Cielio afirmou que ainda não havia tomado ciência do processo, nem sido notificado pelo PSB. “Eu pretendo continuar no PSB, defender o partido, votar em candidato do partido, mas não apoiamos a candidatura de Elmano”, ponderou.

Durante o evento, questionado pela reportagem, Jullian disse apenas que faz parte do grupo liderado pelo presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Felipe Vasques (Agir), que integra a base do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).

Por sua vez, Geovane Guedes afirmou que a ideia é se desfiliar do PT e seguir com a oposição em 2026. O ex-prefeito de Araripe também informou que rompeu politicamente com o atual gestor da cidade, Zé Gordinho (PT). “Diante dessa situação, eu já tinha tomado a decisão que não subiria no mesmo palanque do atual prefeito”

“Quando decidi comparecer ao evento, já estava consciente de que poderia ocorrer alguma retaliação por parte da Direção Estadual, só não esperava que fosse tão imediata. E de uma forma tão radical”, pontuou Guedes.

Já Dariomar Rodrigues ressaltou apenas que participará de um encontro sobre o tema no próximo sábado (14), com o PT Municipal. “Depois dessa reunião, posso falar sobre o assunto”, finalizou o ex-prefeito de Altaneira.

ENCONTRO DA OPOSIÇÃO

Em um movimento de articulação política na região do Cariri, a oposição do Ceará realizou o 1º Encontro Regional do grupo no auditório da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, na tarde do último sábado (7). No plenário do mesmo local, Ciro Gomes recebeu a Comenda do Legislativo.

Liderados por Ciro e pelo prefeito Glêdson Bezerra, os eventos reuniram uma série de nomes da oposição, como deputados estaduais e federais, ex-prefeitos, vereadores e outras lideranças do Cariri.