Cônsul do Povo assume como vereador de Fortaleza em suplência do PSD

O empresário Cônsul do Povo (PSD) tomou posse na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na quinta-feira (5). Ele vai atuar na suplência do vereador Apollo Vicz (PSD), que está licenciado para assumir a Secretaria da Proteção Animal de Fortaleza.

O ato de posse foi comandado pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB). Na sessão plenária, Cônsul agradeceu os 5.315 votos recebidos nas eleições municipais de 2024.

“Reforço o meu compromisso de exercer esse mandato com toda dedicação procurando sempre melhorar a vida das pessoas da nossa cidade (...) Vou fazer o que estiver ao meu alcance para honrar cada voto”, destacou o vereador.

Quem é o vereador Cônsul do Povo?

Erivaldo Xavier, conhecido como Cônsul do Povo, nasceu em Pernambuco, mas reside em Fortaleza há cerca de 20 anos. Casado com Isabel Xavier, ele é pai de quatro filhos.

Empresário do segmento de transporte e logística, e bacharel em Direito, Cônsul é atuante em ações sociais voltadas para as comunidades religiosas e para os profissionais que atuam na segurança pública.

Ele tem uma atuação territorial nas comunidades da região da Abreulândia, Jardim dos Ventos I e II, Gereberaba, Beco da Bomba, Lagoa da Precabura e Lagoa da Sabiaguaba.