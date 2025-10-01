Com licença do vereador Luiz Paupina, suplente Wander Alencar toma posse na Câmara de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza autorizou o afastamento do vereador Luiz Paupina (Agir) na terça-feira (30) e, nesta quarta (1º), deu posse ao suplente Wander Alencar (Agir). Luiz pediu licença para tratar de assuntos particulares por 120 dias, período em que o colega de partido assumirá sua posição na Casa.

Em discurso emocionado no plenário, Alencar agradeceu o apoio dos seus eleitores e do titular do mandato pela cessão do espaço.

"Eu fiquei muito feliz quando ele disse 'Vander, está pronto para assumir?'. Eu estava esperando assumir lá para 2027, pertinho de 2028, e ele disse: 'vai assumir agora'. Deu uma confiança, né? [...] Acho que suplente – isso vale para todos os vereadores desta Casa – é algo que tem que ser valorizado. Ninguém é eleito sozinho, nem aqueles que tiraram 30 mil, 40 mil votos, porque até esses precisam de suplente para formar uma chapa", disse.

Veja também PontoPoder Após liminar no TSE, Câmara de Barroquinha passa por nova alteração na sua composição; entenda PontoPoder Vereadores repercutem suspensão de linhas de ônibus em Fortaleza e revelam detalhes de negociações

Wander Alencar recebeu 5.636 votos nas eleições de 2024, ficando na primeira suplência do partido Agir na Câmara Municipal de Fortaleza. Na legislatura passada, o parlamentar também assumiu assento na Casa temporariamente, quando foi filiado à Rede Sustentabilidade.

É ligado ao bairro Sapiranga, onde recebeu o maior número de votos em proporção (aproximadamente 50% do eleitorado local).

Também tem proximidade com o mundo dos esportes, com passagens pelo Ferroviário Atlético Clube como jogador das categorias de base, mascote Tutuba, diretor e até presidente interino do time da Barra do Ceará.