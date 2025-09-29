Diário do Nordeste
Após liminar no TSE, Câmara de Barroquinha passa por nova alteração na sua composição; entenda

Decisão do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu os efeitos de sentença que cassou os mandatos do PSD na cidade

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Reunião em plenário da câmara municipal de Barroquinha, com cinco pessoas sentadas em torno de uma mesa em formato de “U” de madeira clara. Um homem de terno escuro está em pé, falando em um púlpito ao centro. Atrás dele, três bandeiras estão posicionadas, incluindo a do Brasil e a do estado do Ceará. À mesa, quatro pessoas — duas mulheres e dois homens — acompanham a sessão, com microfones, copos de vidro e papéis à frente.
Legenda: Os candidatos, os partidos políticos, as coligações, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Eleitoral (MPE) devem acompanhar os trabalhos.
Foto: Divulgação/Câmara de Barroquinha

Está marcada para quarta-feira (1º), às 10h, a sessão de retotalização dos votos recebidos pelos então candidatos a vereadores em Barroquinha em 2024. A Câmara Municipal, que havia passado pela troca de três titulares no início do mês, sofrerá nova alteração, agora com o retorno do parlamentar Júnior Magalhães (PSD). 

O ato será realizado pela 108ª Zona Eleitoral do Ceará. Os candidatos, os partidos políticos, as coligações, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Eleitoral (MPE) devem acompanhar os trabalhos.

O procedimento é resultado de liminar do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que suspendeu os efeitos de sentença que cassou os mandatos do PSD na cidade. 

Isso inclui a chapa proporcional e também a majoritária, composta por Jaime Veras (prefeito) e Cármen Lúcia (vice-prefeita). O grupo é acusado de fazer uso irregular do Fundo Eleitoral reservado a candidatos negros.

Apesar de as decisões anteriores imporem ônus aos vereadores eleitos Arlene Alves de Carvalho, Genilson Moreira de Brito e José Maurício Magalhães Júnior; e aos suplentes de vereador Maria Andreína Rocha Nóbrega e Benedito Airton das Chagas, a liminar de Mendonça não salvou a todos.

Os efeitos da suspensão se estenderam, em 23 de setembro, apenas a José Maurício Magalhães Júnior, conhecido como Júnior Magalhães, e a Benedito Airton das Chagas – este suplente. 

Isso porque o ministro acatou somente o primeiro enfoque do recurso judicial, que tratava do repasse de valores de campanha a candidatos autodeclarados brancos, justamente a dupla citada. Magalhães comemorou o desdobramento pelas redes sociais. Confira abaixo:

O segundo enfoque envolvia o recebimento de parte do Fundo Eleitoral por candidatas do gênero feminino – Maria Andrelina Rocha Nóbrega e Arlene Alves de Carvalho – e por candidato do gênero masculino, no caso de Genilson Moreira de Brito.

Isso porque, segundo Mendonça, “a matéria atinente ao recebimento e repasse de valores destinados à promoção das candidaturas femininas não constitui objeto da medida liminar deferida”.

Agora, a 108ª ZE do Ceará vai definir quem deixa a Câmara Municipal de Barroquinha para o retorno de Magalhães. O desfecho deve sair de três nomes: Dedê do Edy (PT), Rildo Gouveia (PT) e Meire Nóbrega (PT). Eles foram empossados no último dia 12, após a cassação dos titulares.

