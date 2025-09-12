Diário do Nordeste
Três novos vereadores são empossados em Barroquinha após recontagem de votos da Justiça Eleitoral

Cassação de parlamentares do PSD motivou mudanças na composição da Câmara Municipal

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 17:38)
PontoPoder
Novos vereadores de Barroquinha foram diplomados pelo TRE-CE na quinta-feira (12)
Legenda: Novos vereadores de Barroquinha foram diplomados pelo TRE-CE na quinta-feira (12)
Foto: Divulgação/TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) concluiu, na quinta-feira (11), a retotalização dos votos para a Câmara Municipal de Barroquinha, no Litoral Norte do Ceará, e diplomou três novos vereadores: Dedê do Edy (PT), Rildo Gouveia (PT) e Meire Nóbrega (PT). Após o procedimento, os parlamentares foram empossados nesta sexta-feira (12).

A recontagem de votos no município ocorreu após a Justiça Eleitoral determinar a cassação dos vereadores Genilson Moreira de Brito (PSD), Arlene Alves de Carvalho (PSD) e José Maurício Magalhães Junior (PSD), além dos suplentes Maria Andreína Rocha Nóbrega (PSD) e Benedito Airton das Chagas (PSD). 

A medida também resultou no afastamento do prefeito Jaime Veras (PSD) e da vice-prefeita Carmen Lúcia (PSD), com a determinação de novas eleições. Em processos diferentes, a chapa é acusada de abuso de poder político e econômico e desviar recursos voltados a candidaturas de pessoas negras para postulantes brancos no pleito eleitoral do ano passado. Ambos negam qualquer ilegalidade.

O juiz da 108ª Zona Eleitoral, Francisco de Paulo Queiroz Bernardino Júnior, foi o responsável pelo processo que resultou no reprocessamento e alteração na relação de candidatos eleitos para a Câmara Municipal. O magistrado está temporariamente respondendo pela Comarca.

“Determino que, em razão da cassação do mandato do presidente em exercício (da Câmara), Genilson Moreira Brito, o(a) 1º secretário(a) ou seu substituto nos termos do Regimento Interno dessa Câmara, declare a perda dos mandatos dos vereadores e posse dos eleitos”
Ofício do juiz eleitoral enviado à Câmara de Barroquinha

CENÁRIO POLÍTICO EM BARROQUINHA

Após o afastamento de Jaime Veras, o presidente da Câmara de Barroquinha, Professor Wilson (PSD), assumiu o Município de forma interina. Com isso, o TRE convocou eleições suplementares para o dia 26 de outubro. 

A partir dos desdobramentos dos processo, além da posse dos novos vereadores, o plenário da Câmara Municipal de Barroquinha vai definir os seguintes pontos na sessão extraordinária desta sexta-feira (12):

  • Declaração do afastamento temporário do exercício do mandato dos vereadores Genilson Moreira de Brito, Arlene Alves de Carvalho e José Maurício Magalhães Junior, bem como a formalização da vacância dos respectivos cargos;
  • Declaração da vacância temporária dos cargos de vice-presidente e segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, anteriormente ocupados pelos vereadores Genilson Moreira de Brito e Arlene Alves de Carvalho;
  • Eleição para os cargos de vice-presidente e segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barroquinha, em razão da vacância desses cargos;
  • Posse dos membros eleitos da Mesa Diretora, para a complementação do biênio 2025-2026.
