TRE-CE deve marcar para 26 de outubro nova eleição em Santa Quitéria e Barroquinha

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) vai votar nesta terça-feira (9) as resoluções que definem o calendário das eleições suplementares em Santa Quitéria e Barroquinha, no Interior do Estado. Os textos entram na pauta administrativa da sessão do Pleno, logo após os julgamentos da pauta jurisdicional. A previsão é de que as duas eleições ocorram no dia 26 de outubro.

Os dois municípios tiveram gestores cassados em segunda instância. Nos dois casos, as prefeituras estão sendo tocadas por prefeitos interinos.

A decisão dá desfecho a um dos episódios mais graves da história recente da política cearense. Em Santa Quitéria, o TRE-CE confirmou, no dia 1º de julho, a cassação dos mandatos do prefeito José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), e do vice, Gardel Padeiro (PP), por abuso de poder político e econômico com envolvimento de facção criminosa. Desde então, a cidade aguardava a definição do novo pleito, em meio a um ambiente de instabilidade e incerteza.

Braguinha, que já havia sido preso e depois colocado em prisão domiciliar, foi acusado de comandar uma campanha eleitoral beneficiada por práticas criminosas, de compra de votos com entorpecentes a ameaças diretas contra adversários e eleitores. A Justiça Eleitoral reconheceu que o processo eleitoral de 2024 foi viciado no município.