TRE-CE confirma cassação do prefeito de Barroquinha; veja municípios que aguardam nova eleição

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) confirmou, nesta terça-feira (26), a cassação do prefeito de Barroquinha, Jaime Veras (PDT), em decisão de segunda instância. A Corte negou os chamados embargos de declaração apresentados pela defesa e consolidou o entendimento jurídico sobre o caso. Agora, o município aguarda a definição da data para a eleição suplementar.

Com a decisão, Barroquinha passa a integrar a lista de cidades cearenses com prefeitos cassados por decisão colegiada. Já são quatro os municípios nessa situação: além de Barroquinha, estão Santa Quitéria, Potiretama e Senador Sá.

Após a publicação do acórdão, o afastamento de Jaime Veras será formalizado, e o presidente da Câmara Municipal deverá assumir o comando do Executivo de forma interina, conforme prevê a legislação eleitoral, até que um novo prefeito seja eleito pelo voto direto.

Em todos os casos, a Justiça Eleitoral reconheceu práticas ilícitas nas campanhas municipais de 2024 e determinou a perda do mandato dos gestores.

No entanto, ainda não foram adotadas as providências para a realização dos pleitos suplementares, o que representa custo para a estrutura da Justiça.

A manutenção de prefeitos cassados ou de gestões provisórias, por outro lado, amplia a incerteza administrativa e dificulta o funcionamento regular da máquina pública nas cidades afetadas.

Santa Quitéria: prefeito cassado, filho no comando

O caso mais sensível é o de Santa Quitéria, onde o prefeito cassado, Braguinha (PSB), foi condenado por envolvimento com organização criminosa. A decisão foi unânime e confirmada em duas instâncias da Justiça Eleitoral.

Mesmo com a cassação, a eleição suplementar ainda não foi convocada. O município segue sob gestão interina exercida por Joel Barroso, filho do prefeito afastado, enquanto os eleitores permanecem à margem do direito de escolher seus representantes.

Potiretama: prefeito preso e cidade sem direção

Em Potiretama, a situação é ainda mais peculiar. O prefeito Luan Dantas (MDB) encontra-se preso e impossibilitado de exercer a função, embora continue, formalmente, como titular do mandato.

A cassação foi confirmada na Justiça Eleitoral, mas a indefinição entre essa condenação e outro processo em tramitação na Justiça Comum mantém o município em um limbo institucional.

Até agora, não há data definida para a nova eleição, o prefeito ainda aguarda julgamento dos embargos.

Senador Sá: liminar mantém prefeito no cargo

Em Senador Sá, o prefeito Bel Júnior (PP) também teve o mandato cassado pelo TRE-CE. A Justiça chegou a marcar a eleição suplementar, mas o gestor recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e obteve uma liminar que o reconduziu ao cargo.