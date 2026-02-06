Alece Pet promove vacinação e adoção responsável neste sábado (7)
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realiza, na manhã deste sábado (7), o Alece Pet, evento voltado ao bem-estar animal, incluindo vacinação, adoção responsável e orientação sobre cuidados com cães e gatos.
Aberta ao público, a programação será realizada no Jardim da Alece, no bairro Dionísio Torres.
O Alece Pet também contará com feira educativa, orientações técnicas, desfile carnavalesco pet, estandes informativos e espaços de convivência.
O objetivo da iniciativa é conscientizar a população sobre cuidados com a saúde, higiene e proteção dos pets, além de fortalecer o vínculo entre famílias, e aproximar o Parlamento da comunidade.
A ação também busca incentivar práticas responsáveis de adoção e guarda de animais.
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE RAÇÃO
O público que comparecer ao evento poderá doar voluntariamente ração.
Serão aceitas exclusivamente rações industrializadas das marcas Dog Chow, Golden, Gran Plus, One, Optimum ou Tratto, não sendo permitida a entrega de ração a granel.
A doação será destinada ao Grupo de Apoio ao Bem-estar Animal (Gaba). O grupo é formado por alunos e professores da Uece, responsáveis por cuidar dos animais abandonados no Campus Itaperi.
IMPORTÂNCIA DO ALECE Pet
A primeira-dama da Alece, Tainah Marinho Aldigueri, destaca a importância da iniciativa.
“O Alece Pet é um gesto de amor e cuidado. Queremos sensibilizar as famílias para a importância de proteger, acolher e respeitar os animais, fortalecendo esse vínculo tão especial que transforma vidas”, afirma.
O evento é realizado em parceria com a Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio da empresa júnior Vetting.
Serviço
Alece Pet
- Data: 7 de fevereiro (sábado).
- Horário: 8h às 12h.
- Local: Jardim da Alece - Av. Desembargador Moreira, 2807 - Dionísio Torres.