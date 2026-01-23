Uece divulga datas dos vestibulares 2026.2 e 2027.1

A Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará divulgou em comunicado oficial, nesta quinta-feira (22), as datas dos processos seletivos dos vestibulares 2026.2 e 2027.1.

O cronograma inclui períodos de solicitação de isenção da taxa, inscrições e aplicação das provas das duas fases.

Cronograma – Vestibular 2026.2

Solicitação de isenção da taxa: 2 a 6 de fevereiro (on-line)

​​Inscrições: 9 a 20 de março

1ª fase – Prova de Conhecimentos Gerais: 26 de abril (domingo)

2ª fase – Conhecimentos Específicos e Redação: 24 e 25 de maio (domingo e segunda-feira)

Cronograma – Vestibular 2027.1

1ª fase – Prova de Conhecimentos Gerais: 18 de outubro (domingo)

2ª fase – Conhecimentos Específicos e Redação: 6 e 7 de dezembro (domingo e segunda-feira)

A Comissão informou ainda, em comunicado, que as datas poderão sofrer alterações por motivos de força maior, fatos supervenientes ou por conveniência administrativa ou logística.

Eventuais mudanças serão divulgadas oficialmente no site da CEV/Uece.