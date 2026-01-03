Elmano define ataque dos EUA à Venezuela como ‘precedente extremamente perigoso’

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou e classificou como “grave” o bombardeio praticado pelos Estados Unidos contra a Venezuela, na manhã deste sábado (3).

Em posicionamento semelhante ao do presidente Lula, Elmano definiu o ataque como “precedente extremamente perigoso”. Assim como o correligionário, o governador não mencionou os EUA nem os presidentes Donald Trump e Nicolás Maduro.

Em breve nota, Elmano reforçou que “ataques a nações violam as regras do direito internacional e contribuem para o surgimento de novas guerras, que só trazem mortes, sofrimento e destruição”.

O cearense complementou com a torcida de que “a ONU encontre o melhor caminho para responder e mediar essa situação em solo venezuelano”, frisando que “o diálogo e a paz devem prevalecer sempre”.

O que aconteceu na Venezuela

Pelo menos sete bombardeios foram registrados em Caracas, capital da Venezuela, na madrugada de hoje (3), quando as forças militares especiais dos EUA capturaram o ditador venezuelano Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores.

Ambos são acusados de narcotráfico e terrorismo nos Estados Unidos e serão julgados pela Justiça estadunidense, como informou a procuradora-geral americana, Pam Bondi.

De acordo com ela, Maduro e Flores foram indiciados pela Procuradoria-Geral a um tribunal do Distrito Sul de Nova York.