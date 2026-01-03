Maduro e esposa serão julgados nos EUA, diz procuradora-geral

O presidente venezuelano Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores são acusados de narcotráfico e terrorismo nos Estados Unidos e serão julgados pela Justiça dos EUA, anunciou neste sábado (3) a procuradora-geral americana Pam Bondi.

“Em breve, eles enfrentarão toda a fúria da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos”, declarou Bondi em uma mensagem no X. De acordo com ela, Maduro e Flores foram indiciados pela Procuradoria-Geral a um tribunal do Distrito Sul de Nova York.

Nesta madrugada, o presidente e a primeira-dama foram capturados e retirados da Venezuela em uma operação militar dos Estados Unidos, como anunciou o presidente Donald Trump.

Veja também PontoPoder Lula diz que ataque à Venezuela é 'afronta gravíssima à soberania' Mundo Entenda por que Trump prendeu Maduro

Segundo Bondi, as acusações incluem conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos, e conspiração para posse de metralhadoras e artefatos destrutivos contra os Estados Unidos.

A procuradora-geral ainda agradeceu “em nome de todo o Departamento de Justiça dos EUA” a Trump e às forças armadas estadunidenses pela “incrível e bem-sucedida missão de capturar esses dois supostos narcotraficantes internacionais”.