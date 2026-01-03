Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem é Nícolas Maduro, presidente da Venezuela capturado pelos EUA

Maduro é presidente há 12 anos e foi capturado pelos EUA, neste sábado (3).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:51)
Mundo
Nícolas Maduro.
Legenda: Nícolas Maduro assumiu a presidência em 2013.
Foto: Shutterstock.

Nícolas Maduro é o atual presidente da Venezuela e está no poder desde 2013. Maduro e sua esposa foram capturados pelo governo dos Estados Unidos, na madrugada deste sábado (03). A informação foi dada pelo então presidente dos EUA, Donald Trump, através das redes sociais. 

O regime aplicado por ele é fortemente criticado por outras nações e por organizações internacionais, que também questionam a validade das votações que o elegeram.

A captura do casal foi acompanhada por uma série de bombardeios que aconteceram em Caracas, capital venezuelana. Vídeos registraram aeronaves estadunidenses que causaram pelo menos sete explosões em meia hora. 

Veja também

teaser image
Mundo

Veja repercussão internacional da invasão de Trump a Venezuela

teaser image
Mundo

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque dos EUA

teaser image
PontoPoder

Lula diz que ataque à Venezuela é 'afronta gravíssima à soberania'

Em setembro de 2025, a tensão entre Venezuela e Estados Unidos aumentou depois que Washington iniciou uma operação contra supostos barcos de narcotráfico no Caribe. Diversos embates políticos, econômicos e culturais fizeram Donald Trump pressionar Maduro a deixar o poder. As informações são da CNN Brasil.

Quem é Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro Moros nasceu em 23 de novembro de 1962, na cidade de Caracas, capital da Venezuela. Ele é filho de Nicolás Maduro García e Teresa de Jesus Moros. E casado com Cília Flores, com quem teve um filho, Nicolás Jr.

Antes de iniciar a vida política, Maduro trabalhou como motorista de ônibus e fez parte do sindicato de trânsito. Em 1983, também trabalhou como guarda-costas do candidato presidencial José Vicente Rangel.

Em 1999, Maduro foi eleito para fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte, órgão convocado para redigir uma nova Constituição. Além disso, foi Ministro das Relações Exteriores entre 2006 e 2013.

A caminhada para a presidência foi iniciada em 2012, quando ele foi escolhido por Hugo Chávez como seu vice-presidente.

Entretanto, alguns meses depois, Chávez passaria pela quarta cirurgia no tratamento de câncer e escolheu Maduro para sucedê-lo na presidência.

Hugo Chávez morreu em 5 de março de 2013, e, três dias depois, Nicolás Maduro tomou posse pela primeira vez como presidente.

Governo de problemas sociais e protestos

No ano seguinte, em 2014, a Venezuela registrou vários protestos estudantis. A população culpava o governo de Maduro por graves problemas sociais e econômicos que assolavam a nação. Em meio aos confrontos entre a polícia e os manifestantes, pelo menos seis pessoas morreram.

Em 20 de maio de 2018, Maduro foi reeleito e ganhou mais seis anos de mandato. No ano da reeleição, a participação eleitoral caiu de 80% (em 2013) para 46% (em 2018).

Líderes da oposição e representantes políticos de outros países disseram que essa votação foi fraudulenta. Mesmo assim, Maduro reivindicou vitória. 

No dia seguinte, uma aliança de 14 países latino-americanos e o Canadá, conhecida como Grupo de Lima, emitiu um comunicado classificando a eleição como ilegítima.

Tentativa de assassinato

No início do segundo mandato, Nicolás Maduro sofreu uma suposta tentativa de assassinato, causada por vários drones armados com explosivos, que voaram em sua direção durante um discurso em uma parada militar.

Maduro afirmou que o ataque era uma ação de pessoas da extrema-direita e disse que Juan Manuel Santos, ex-presidente cessante da Colômbia, seria o principal 'mandante' do ato. Seis pessoas foram presas após o suposto atentado, segundo o ministro do Interior venezuelano.

Em outubro de 2018, um dos suspeitos de envolvimento no suposto atentado contra Maduro, identificado como Fernando Albán, morreu ao cair do décimo andar de um edifício.

No fim de outubro, Juan Guaidó - líder da oposição - se declarou presidente da Venezuela em meio a protestos antigovernamentais generalizados.

Os Estados Unidos e outros países, incluindo Canadá, Argentina e Brasil - sob o governo de Jair Bolsonaro -, reconheceram Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela.

Maduro retorna à presidência em 2024

Em 2024, Nicolás Maduro foi eleito novamente presidente da Venezuela. Com um mandato de janeiro de 2025 a janeiro de 2031.

A votação foi amplamente questionada e o Carter Center, que serviu como observador das eleições, pediu que fosse feita uma publicação dos resultados das mesas eleitorais, fato que não ocorreu.

A principal candidata da oposição, María Corina Machado, foi barrada de concorrer após ser proibida de ocupar cargos públicos no país por 15 anos.

Depois disso, os adversários de Maduro inscreveram Edmundo González Urrutia, para substituir Maria na disputa.

Após a divulgação do resultado pelo Conselho Eleitoral, a oposição afirmou que teve acesso a 73% das atas e que Edmundo González era o verdadeiro vencedor. Protestos e manifestações tomaram conta das ruas do país.

De acordo com os números do próprio governo venezuelano, pelo menos 2.400 pessoas foram detidas, incluindo vários menores de idade. Organizações não governamentais relataram que 24 pessoas foram mortas.

Maduro assumiu o novo mandato em 10 de janeiro de 2025.

Assuntos Relacionados
Colômbia envia forças armadas para a fronteira com a Venezuela.
Mundo

Colômbia diz que vai receber grande fluxo de refugiados da Venezuela

Presidente colombiano pedirá ao Conselho de Segurança da ONU que analise agressão contra soberania da Venezuela.

Redação
Há 31 minutos
Multidão de venezuelanos nas ruas do Chile com bandeiras da Venezuela e estourando champanhes comemorando captura de Nicolás Maduro pelos EUA.
Mundo

Venezuelanos no exterior comemoram captura de Nicolás Maduro; veja fotos

Manifestantes ocupam as vias do Chile e dos EUA em apoio às ações militares no país natal.

Redação
Há 36 minutos
Nícolas Maduro.
Mundo

Quem é Nícolas Maduro, presidente da Venezuela capturado pelos EUA

Maduro é presidente há 12 anos e foi capturado pelos EUA, neste sábado (3).

Redação
Há 1 hora
Nicolás Maduro e Cilia Flores caminham de mãos dadas em um ambiente interno, ambos vestindo ternos azul-marinho coordenados enquanto são acompanhados por militares ao fundo.
Mundo

Maduro e esposa serão julgados nos EUA, diz procuradora-geral

Acusações contra Nicolás Maduro e Cilia Flores incluem conspiração para narcoterrorismo e importação de cocaína.

AFP e Redação
Há 2 horas
Nicolás Maduro e Cilia Flores caminham de mãos dadas durante um evento, ambos vestindo camisas em tons de vermelho sob uma iluminação de palco. Ao fundo, um grupo de apoiadores observa a cena.
Mundo

Quem é Cilia Flores, esposa de Maduro capturada pelos EUA

Primeira-dama da Venezuela é deputada e foi advogada de Hugo Chávez.

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um homem branco, de cabelo grisalho e usando óculos.
Mundo

‘SUS já absorve impactos’ de ataques à Venezuela, diz ministro da Saúde

Equipes de saúde do Brasil atuam em Roraima, na fronteira entre os dois países.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Esta imagem apresenta dois retratos lado a lado em um plano fechado: à esquerda, Donald Trump é retratado com uma expressão séria, vestindo um paletó escuro, camisa branca e gravata azul vibrante, destacando seu característico cabelo loiro penteado para o lado; à direita, Nicolás Maduro aparece falando em frente a um microfone, com seu marcante bigode preto e vestindo um paletó escuro com uma gravata listrada nas cores amarela e vermelha, contrastando com um fundo azul intenso.
Mundo

Entenda por que Trump prendeu Maduro

Disputas envolvendo eleições, petróleo, narcotráfico e migração opõem Washington e Caracas.

AFP/Redação
03 de Janeiro de 2026
Imagem mostra fogo no Fuerte Tiuna, na Venezuela, após ataque a bomba dos EUA.
Mundo

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque dos EUA

Intervenção militar estrangeira deve ser autorizada pelo conselho, o que foi descumprido por Trump.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Imagem aérea mostra fogo e fumaça em Caracas, na Venezuela, após bombardeio dos EUA.
Mundo

Veja repercussão internacional da invasão de Trump a Venezuela

Bombardeio da capital e captura de Nicolás Maduro ocorreram na madrugada deste sábado (3).

Redação
03 de Janeiro de 2026
Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado
Mundo

Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado

O presidente dos EUA disse que Maduro e a esposa já foram retirados da Venezuela.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Fotomontagem com o flagra do acidente envolvendo um funcionário da Disney em uma atração do Indiana Jones.
Mundo

Funcionário da Disney tenta conter bola de 180 kg e é atingido em atração do 'Indiana Jones'

Objeto de borracha ia em direção ao público durante espetáculo ao vivo.

AFP
02 de Janeiro de 2026
Foto de Rama Duwaji, a primeira-dama de Nova Iorque.
Mundo

Quem é Rama Duwaji, primeira-dama de Nova Iorque comparada à princesa Diana

Artista e de origem síria, ela é a mais jovem a ocupar esse posto na história da cidade.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fotos mostram festa de Ano Novo na Suíça no início do incêndio em bar.
Mundo

Imagens mostram início de incêndio que deixou mais de 40 mortos na Suíça

Incidente em bar de estação de esqui foi registrado durante festa de Ano Novo.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Tommy Lee Jones e Victoria Jones durante o Festival de Cinema de Tóquio, em 2017.
Mundo

Quem era Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, encontrada morta

Victoria Jones chegou a atuar em filmes ao lado do pai durante a infância.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Mundo

Explosão em estação de esqui na Suíça deixa ‘dezenas de mortos’ durante festa de Ano Novo

Autoridades policiais também estimam mais de 100 feridos após incêndio no local.

Redação e AFP
01 de Janeiro de 2026
espetáculo de fogos no reveillon de dubai.
Mundo

Ano Novo em Dubai impressiona com espetáculo de fogos no prédio mais alto do mundo; veja vídeo

Comemoração ocorreu por volta das 14 horas no horário de Brasília

Redação
31 de Dezembro de 2025
Uma composição de duas imagens mostra, à esquerda, uma passagem aérea para Moscou e, à direita, um homem usando uniforme militar camuflado e gorro. O documento e o traje sugerem um contexto de viagem e serviço militar, apresentados de forma direta e informativa.
Mundo

Brasileiro é enganado com emprego na Rússia e forçado a servir no Exército russo, diz família

Marcelo Alexandre da Silva Pereira recebeu proposta de emprego de motorista, mas estaria em treinamento militar obrigatório.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão nesta quarta (31)

Até o momento, não há registro vítimas relacionados ao tremor.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Fogos de artifício nas cores verde e rosa na capital australiana de Sydney.
Mundo

2026 chegou: veja quais países já celebraram a chegada do Ano Novo

Primeiro país a celebrar a virada fica no arquipélago na Oceania; saiba qual.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza
Mundo

Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza

Ministros cobram ações urgentes de Israel e ampliação da ajuda internacional.

Redação e AFP
30 de Dezembro de 2025