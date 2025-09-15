Ozires aponta Chagas como 'um dos melhores nomes da política', mas garante PSDB na oposição em 2026

O presidente do PSDB Ceará e prefeito de Massapê, Ozires Pontes, não economizou elogios ao secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, nas redes sociais nesse fim de semana.

No entanto, em conversa com a coluna, o tucano freou qualquer especulação de que o partido poderia embarcar na base do governador Elmano de Freitas (PT) nas eleições de 2026.

"Acho o Chagas sensacional, justo, honesto. O Chagas é um cara do trabalho, não é afeito ao luxo, à mordomia e é um cara que tem toda a minha a admiração", disse à coluna.

O gestor ainda sugeriu que o nome do secretário poderia renovar nomes petistas no Ceará. "O PT tem que passar por uma renovação e o Chagas seria um excelente nome, para entrar na política para disputar um mandato".

Sobre possível aproximação com o governo, o gestor negou.

"Não tem nada a ver. Tô puxando a pré-candidatura do Ciro, que já tem data marcada para se filiar ao PSDB", declarou.

Elogios públicos

Nas redes sociais do secretário, no domingo (14), o prefeito escreveu que "Chagas é o motor do governo!".

"Sem dúvidas nenhuma, Chagas figura entre os três melhores nomes não só dos membros do governo, como secretários por exemplo…. Ele vai além, incluo hoje o Chagas como um dos melhores nomes em toda a política, incluindo nessa lista todos os que tem mandatos e fazem a base de sustentação do governador Elmano", disse.

Na postagem, o secretário agradeceu: "Muito obrigado pelas palavras, querido Ozires! TMJ por uma Massapê cada vez mais forte!".