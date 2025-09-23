André Fernandes evita cravar candidatura própria do PL para o Governo: 'Debater melhor os nomes'

O deputado federal André Fernandes (PL) evitou cravar a candidatura própria do PL ao Governo do Ceará em 2026. Após assumir a presidência do PL Ceará, nessa segunda-feira (22), Fernandes disse apenas que a oposição deve "debater melhor os nomes" em "momento oportuno". "A gente vai lutar para que consigamos fazer uma chapa única", acrescentou.

Indagado diretamente sobre o apoio ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT) para a disputa pelo comando do Estado, em oposição ao atual governador Elmano de Freitas (PT), ele disse que "a eleição de 2026, nós vamos tratar mais na frente". Anteriormente, Fernandes havia cravado a candidatura própria do PL para o cargo de governador e negado qualquer apoio a Ciro Gomes ou ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido), também cotado para a disputa estadual.

A declaração aconteceu logo após críticas de Ciro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em vídeo publicado pouco depois do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a prisão domiciliar do ex-mandatário. Na época, lideranças da oposição projetaram a possibilidade de retomar o diálogo para garantir a união oposicionistas em 2026.

Agora, o discurso de Fernandes se alinha a perspectiva de marchar unido a outros partidos da oposição, como PSDB, União Brasil e Novo.

"Eu espero que a gente consiga fazer uma grande união para que saiamos com uma chapa única para enfrentar o PT. Toda vez que a gente fala de chapa única, o PT, o governo se estremece, começa a querer plantar brigas, intrigas, ou seja, eles mostram um certo temor. Se eles mostram um certo temor é porque a gente está no caminho certo, a gente precisa entender que precisamos arrancar o câncer do Ceará, que é o PT". André Fernandes Deputado federal e presidente do PL Ceará

Ele acrescentou, contudo, que " o PL sim tem capacidade para lançar a candidatura própria". "Mas nós ainda vamos discutir isso", finalizou.

Cumprimento da cota de gênero

O novo presidente do PL Ceará também falou sobre as expectativas para o desempenho do partido nas disputas para as casas legislativas em 2026.

Ele reforçou que o partido "fez história em 2024" e que agora "com maior tempo de televisão e com o protagonismo que tem", a perspectiva é de eleger uma grande bancada tanto na Câmara dos Deputados como na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Segundo o dirigente partidário, a expectativa é fazer de seis a sete deputados estaduais, mesma projeção feita por ele para a bancada cearense do PL na Câmara dos Deputados. Além disso, ele reforçou que a intenção é eleger um senador — Alcides Fernandes (PL), pai de André, é pré-candidato ao Senado.

Indagado sobre a cassação da chapa de deputados estaduais do PL por fraude à cota de gênero em 2022, que aguarda julgamento de recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Fernandes falou sobre a perspectiva de candidaturas femininas no PL em 2026.

"Nós não vamos ter 30% de mulher candidata. Nós vamos ter 40% ou 50%. Eu acho que a mulher merece muito mais do que a lei determina", disse.