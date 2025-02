André Fernandes defende que PL tenha candidatura própria para Governo e Senado em 2026: 'PL não abrirá mão disso'

Em meio às tentativas de unidade na oposição ao PT para a disputa eleitoral do ano que vem, o presidente do PL de Fortaleza, deputado federal André Fernandes, defendeu que a legenda tenha candidatura própria para os cargos de governador e senador. O PDT, porém, busca o mesmo espaço para a sucessão ao Palácio da Abolição.

"PL lança candidatura própria para governo e para senado. Pelo tamanho do partido, pelo resultado de 2024 e pela conjuntura atual, o PL não abrirá mão disso", disse o deputado em contato com a coluna.

Na semana passada, após o ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT nacional, Carlos Lupi, visitar Fortaleza e se reunir com filiados, parlamentares afirmaram à coluna que os dirigentes autorizaram o partido a procurar legendas da direita para a aliança no ano que vem. No entanto, na condição de composição tendo o PDT como cabeça de chapa.

O ex-prefeito Roberto Cláudio é quem lideraria essas tratativas. Publicamente o pedetista não tem falado de nomes, mas tem buscado por uma unidade das lideranças. Capitão Wagner (União), outro nome desse grupo, tem se colocado à disposição para compor.

Sobre apostas, Fernandes, que não pode ser candidato por conta da idade, argumenta que o PL poderá atrair novos nomes.

"Vale ressaltar que outros nomes devem migrar para o PL, porém ainda não podemos dar mais detalhes sobre isso. Mas o PL será cabeça de chapa", reforçou.