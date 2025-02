Roberto Cláudio fica no PDT e articula nome para candidatura a governador em 2026

Em meio a especulações de desembarque do PDT, Roberto Cláudio não deve deixar a legenda. Em contato com a coluna, o ex-prefeito de Fortaleza garantiu que fica. "Vou ficar sim", disse nessa sexta-feira (14) logo após reunião com o ministro da Previdência Carlos Lupi, o presidente nacional do partido, André Figueiredo, e o ex-prefeito José Sarto.

Roberto Cláudio, que foi candidato a governador em 2022, recebeu carta branca da direção nacional para iniciar as interlocuções com aliados e carimbar uma nova candidatura ao Abolição no ano que vem.

A informação foi confirmada por demais presentes no encontro. "O Lupi disse que nós estávamos autorizados a lançar chapa majoritária ao Governo do Estado", disse o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT).

Aliança para 2026

De acordo com o parlamentar, o partido poderia ter apoio de qualquer partido da direita. "O Lupi disse que o PDT poderia lançar candidato a governador. Inclusive o ministro lançou o Roberto Cláudio candidato a governador e liberou pra fechar acordo, até com o PL", disse.

Horas antes do encontro, Lupi falou à imprensa em reunião na sede do partido em Fortaleza e declarou que a legenda não se aliaria à direita, mas não recusaria apoio.

"Com a direita nós não iremos. Ponto. Poder nos apoiar, aí é outra discussão. O piloto do caminhão tem que ser nós. Na boleia, pode vir quem quiser para ajudar a empurrar o carro", afirmou o ministro.

Quem também confirmou à coluna foi o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT).

"Ele (Lupi) mesmo disse que não queria o partido apoiando candidato da extrema direita, mas se fosse eles apoiando o nosso candidato seria bem-vindo e ele passou que o Roberto Cláudio comandaria o processo", disse.

Pinho afirmou ainda que o partido seguirá na oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Ele (Lupi) declarou que conversou com o governador Elmano e com o prefeito Evandro, mas não estaria impondo nada a nós da bancada. Falei que passamos dois anos da bancada sendo espremidos por parte do PDT que não era mais PDT e agora iríamos iniciar o nosso trabalho verdadeiro do nosso partido", afirmou.