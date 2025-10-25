Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha
Legenda: Base governista saiu em defesa de Elmano, Camilo e Cid após ataques de Ciro
Foto: Kid Jr.

Políticos da base governista reforçaram o apoio ao governador Elmano de Freitas (PT), ao senador Cid Gomes (PSB) e ao ministro Camilo Santana (PT), a partir da publicação de fotos ao lado dos líderes nas redes sociais, entre quarta (22) e sexta-feira (24). A reação ocorreu após o evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, no qual o ex-ministro proferiu ataques ao trio. 

Mais de 10 aliados do Governo, entre deputados estaduais e prefeitos do Ceará, defenderam o projeto liderado por Elmano, Cid e Camilo no Estado. A maioria dos políticos aproveitou o chamado “#tbt” da quinta-feira — expressão do inglês "Throwback Thursday” ou “quinta do retorno/regresso” — para resgatar fotos antigas com os três.  

Dos membros do PSB do Ceará, partido o qual Cid é vice-presidente, fizeram postagens do tipo os deputados estaduais Romeu Aldigueri (PSB) — presidente da Alece —; Guilherme Bismarck (PSB); Guilherme Landim (PSB); Eduardo Bismarck (PSB); Salmito Filho (PSB); e Tin Gomes (PSB); além do secretário de Turismo do Estado, Eduardo Bismarck (PSB), que é deputado federal licenciado; e Osmar Baquit (PSB), deputado estadual licenciado e atual coordenador de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza.

A reação governista foi reforçada pelos deputados estaduais Bruno Pedrosa (PT); Júlio César Filho (PT); Juliana Lucena (PT); e De Assis Diniz (PT) — os dois últimos sem foto com Cid —, além de Leonardo Pinheiro (PP), que deve se filiar ao PT. 

A vice-governadora Jade Romero (MDB) foi outra liderança a reforçar a série de publicações, com uma foto ao lado do presidente Lula (PT), Elmano e Camilo. A movimentação também envolveu prefeitos do Interior do Ceará, como André Barreto (PT), do Crato; Marcelo Teles (PT), de São Gonçalo do Amarante; e Felipe Pinheiro (PT), de Itapipoca. 

A reação nas redes sociais foi iniciada pelo chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, no dia da filiação de Ciro. O gestor publicou uma foto que também inclui o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). “Como é bom fazer parte do projeto que tem as maiores lideranças do Ceará lutando, juntas, por um estado cada vez mais forte”, pontuou.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Léo Suricate critica de Ciro Gomes a Júnior Mano na Alece e gera bate-boca entre deputados

teaser image
PontoPoder

No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

ALIANÇA PARA 2026

Professora da Universidade de Fortaleza (Unifor) e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mariana Dionísio de Andrade analisa que essa “reação imediata” da base governista sinaliza tanto a demarcação de território político quanto um movimento estratégico para demonstrar coesão interna do grupo e antecipar possíveis especulações sobre a continuidade desse projeto.

“Essa movimentação tenta evitar que o gesto de Ciro Gomes seja interpretado como um ponto de virada ou como sinal de fragilidade do governo estadual”, pontua Dionísio. “Se por um lado Ciro representa hoje a ruptura, Cid Gomes encarna a continuidade e a legitimidade do projeto político que governa o Ceará há quase duas décadas”, acrescentou. 

Ainda em relação a Cid, a pesquisadora entende que a imagem do grupo mantém forte apelo entre prefeitos, lideranças locais e segmentos do eleitorado que associam os avanços administrativos do Estado ao ciclo político petista. 

“Quando Cid Gomes aparece, se torna um contraponto direto ao gesto de Ciro. O recado que fica é claro e intencional: se o irmão mais velho tenta reconstruir um espaço na oposição, Cid se apresenta como o herdeiro legítimo da tradição política dos Ferreira Gomes, agora integrada ao arco lulista. Em outras palavras, é como se dissesse: ‘O verdadeiro legado está conosco’”
Mariana Dionísio de Andrade
Professora da Unifor e doutora em Ciência Política pela UFPE

Já o professor de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Emanuel Freitas, ressalta que a reação ocorre em um cenário que Cid Gomes vinha defendendo que Ciro deveria se dedicar à disputa nacional, não como candidato ao Palácio da Abolição, o que seria um "terrível constrangimento", segundo o próprio senador.

Por isso, a foto com Cid, Camilo, Elmano, Evandro e Chagas tem, na avaliação do pesquisador, o peso de reforçar uma aliança que está em curso e deve seguir em 2026, pelo menos até aqui.

“Aquela imagem é um recado primeiro para o Cid, para dizer que aquele é o lugar dele, ali estão as grandes lideranças do Estado e é ali que o Cid estava no momento da foto, deverá estar no ano que vem e, ao mesmo tempo, também penso que é um recado para fora. Assim: ‘o Cid Gomes está aqui conosco, ele não estará em outro lugar’”
Emanuel Freitas
Professor de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

FILIAÇÃO NO CENTRO DO DEBATE

Ciro Gomes durante evento de filiação ao PSDB
Legenda: Ciro Gomes durante evento de filiação ao PSDB
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ciro Gomes oficializou a filiação ao PSDB na quarta-feira (22), em um hotel de Fortaleza, ao lado de lideranças como o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o presidente do PL Ceará, André Fernandes, e o presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner. No encontro, o político defendeu o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (Sem partido), para ser candidato ao Governo do Ceará em 2026, mesmo não descartando ser o nome da oposição para o cargo. 

"Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada, depois da amargura que sofri pelas traições, pela ingratidão que eu nunca esperava. Tirei um terceiro lugar feio em Sobral, doeu pra caramba, mas o juízo é pouco aqui, quem manda aqui é o coração, então vou dizer aquilo que vocês talvez esperem ver: vamos trabalhar, vamos organizar, vamos preparar um projeto de futuro, eu vou cumprir a minha obrigação"
Ciro Gomes
Ex-ministro e ex-governador do Ceará

A filiação de Ciro ao PSDB repercutiu, inclusive, na Assembleia Legislativa do Ceará. Na quinta-feira (23), a sessão registrou uma série de críticas e defesas ao ex-ministro que, durante evento no dia anterior, também discursou com uma série de ataques a lideranças do Governo.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Tasso Jereissati anuncia Ciro Gomes na presidência do PSDB Ceará

teaser image
PontoPoder

Em uma década, prefeitos do Ceará se aglomeram em poucos partidos, mobilizados por lideranças políticas

Em dado momento, os trabalhos no Plenário 13 de Maio precisaram ser suspensos por alguns minutos, pouco após o início dos trabalhos, diante de um bate-boca entre parlamentares da base governista e os da oposição que foram ao evento de Ciro. 

Questionado se o debate de 2026 tinha sido antecipado na Casa a partir da ida de Ciro ao PSDB, o presidente Romeu Aldigueri defendeu que o caso é “normal do processo democrático”. “Um time com Cid, Camilo, Elmano, Lula, com a grande maioria dos prefeitos e com a entrega positiva que tem, Elmano é a tendência natural, com todo respeito à oposição, porventura, quem seja o candidato do outro lado, Elmano tem grande chance de ser reeleito no primeiro turno”, pontuou. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha
PontoPoder

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Foto com a escultura A Justiça, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Imagem usada em matéria sobre aborto legal realizado por enfermeiros.
PontoPoder

Por 10 votos a 1, STF proíbe realização de aborto por enfermeiros

Corte derrubou liminar do ex-ministro Luís Roberto Barroso que autorizava o procedimento em casos previstos em lei.

Redação
24 de Outubro de 2025
Foto de Lula durante discurso usada em matéria onde presidente se retrata por fala sobre traficantes serem vítimas.
PontoPoder

Lula diz que comentário sobre traficantes foi 'frase mal colocada'

Após repercussão negativa da fala, presidente se retratou nas redes sociais.

Redação
24 de Outubro de 2025
Lula critica política de Trump e diz que traficantes também são 'vítimas'
PontoPoder

Lula critica política de Trump e diz que traficantes também são 'vítimas'

Presidente relembrou, durante discurso, importância do respeito à soberania entre países.

Redação
24 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

CCJ aprova PEC que dá aos deputados poder para fiscalizar agências reguladoras

Proposta, que será debatida em comissão especial, é do deputado cearense Danilo Forte (União)

Inácio Aguiar
24 de Outubro de 2025
Foto mostra deputados Stuart Castro, Sérgio Aguiar e Tin Gomes durante reunião Comissão de Orçamento.
PontoPoder

Orçamento de 2026 do Governo Elmano terá Tin Gomes como relator e receberá demandas do Interior

PLOA começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará na semana passada.

Marcos Moreira
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente brasileiro Lula, usando terno cinza azulado, enquanto participa de coletiva de imprensa durante último dia de visita à Indonésia, em 24 de outubro de 2025. Na ocasião, ele fala sobre o que espera do encontro com Donald Trump.
PontoPoder

Lula demonstra otimismo para encontro com Donald Trump

Presidente brasileiro afirmou não haver tema vetado de ser debatido.

Carol Melo
24 de Outubro de 2025
Imagem de casal homoafetivo, de costas e cobertos pela bandeira LGBTQIAPN+ usada em matéria sobre STF que julgará licença-maternidade para casais gays.
PontoPoder

STF julgará se homens gays em união homoafetiva podem ter licença-maternidade

Corte decidiu reconhecer a repercussão geral da questão.

Redação e Agência Brasil
23 de Outubro de 2025
Sessão no Supremo Tribunal Federal, com os ministros reunidos.
PontoPoder

STF forma maioria para manter nomeação de parentes em cargos políticos

Placar está em 6 votos a 1; sessão será retomada na próxima semana.

Redação
23 de Outubro de 2025
Foto mostra deputados e sindicatos de profissionais e empresários de autoescolas com deputados na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece recebe sindicatos e Detran em meio ao protesto contra fim da obrigatoriedade das autoescolas

Galerias da Assembleia Legislativa do Ceará foram ocupadas por manifestantes da categoria nesta quarta-feira.

Marcos Moreira
23 de Outubro de 2025
Retorno de Ciro Gomes ao PSDB vira alvo de pedido de impugnação dentro do partido
PontoPoder

Retorno de Ciro Gomes ao PSDB vira alvo de pedido de impugnação dentro do partido

A chegada de Ciro ao PSDB tem gerado incômodos a tucanos históricos.

Beatriz Matos, de Brasília
23 de Outubro de 2025
Duas pessoas posam para foto em um plenário com parede de madeira e letreiro metálico ao fundo que diz “PLENÁRIO JUSTINO AMORIM DE ALMEIDA”. Ambas seguram certificados: uma mulher vestida de branco, à esquerda, e um homem de terno preto e camisa branca, à direita. Eles sorriem levemente para a câmera. São Solange Campelo e Luan Dantas.
PontoPoder

TRE-CE mantém cassação de prefeito e vice de Potiretama e encaminha eleição suplementar no Município

Decisão aprofunda crise política, já que prefeito Luan Dantas está preso desde abril e rompido com a vice-prefeita Solange Campelo.

Ingrid Campos
23 de Outubro de 2025
Na representação, o PT acusa Eduardo Bolsonaro de violar o decoro parlamentar ao incitar a desobediência a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)
PontoPoder

PT recorre a Plenário contra arquivamento de processo ético de Eduardo Bolsonaro

Na representação, partido acusa o filho do ex-presidente de violar o decoro parlamentar

Redação
23 de Outubro de 2025
deputado Leo Suricate diante do plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Léo Suricate critica de Ciro Gomes a Júnior Mano na Alece e gera bate-boca entre deputados

Sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos para que os ânimos se acalmassem

Marcos Moreira, Jéssica Welma
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra a senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), autora do projeto de lei que propõe tipificar misoginia como crime equiparado ao de racismo.
PontoPoder

Comissão do Senado aprova PL que equipara misoginia ao crime de racismo

Entenda o que a medida propõe mudar na legislação brasileira

Redação
23 de Outubro de 2025
Lula diz que vai disputar 4º mandato: 'Energia de quando tinha 30 anos'
PontoPoder

Lula diz que vai disputar 4º mandato: 'Energia de quando tinha 30 anos'

Na Indonésia, Petista anunciou oficialmente candidatura à reeleição e defendeu maior cooperação econômica entre países

Redação
23 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

A estratégia de Ciro ao jogar dúvida sobre candidatura ao governo

Ao se filiar ao PSDB, Ciro fez palanque, mas sabe que as circunstâncias da disputa ainda são incertas

Inácio Aguiar
23 de Outubro de 2025
Valdemar Costa Neto observa algo.
PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro

Em prisão domiciliar, ex-presidente está impedido de receber investigados

Redação
22 de Outubro de 2025
foto do ministro Luiz Fux durante sessão no STF.
PontoPoder

Quem vai assumir a cadeira de Fux na 1ª Turma do STF? Entenda mudança na Corte

O ministro foi transferido para a Segunda Turma da Corte após autorização de Edson Fachin

Redação
22 de Outubro de 2025
Ministro Luiz Fux.
PontoPoder

Após pedido, ministro Luiz Fux é transferido de Turma no STF

A possibilidade surgiu após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso

Redação
22 de Outubro de 2025