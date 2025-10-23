Diário do Nordeste
Léo Suricate critica de Ciro Gomes a Júnior Mano na Alece e gera bate-boca entre deputados

Sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos para que os ânimos se acalmassem

Escrito por
Marcos Moreira, Jéssica Welma producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:56)
PontoPoder
deputado Leo Suricate diante do plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
Legenda: Discurso do deputado do Psol desencadeou outras críticas e defesas tanto à oposição como a governistas
Foto: Paulo Rocha / Alece

A sessão da Assembleia Legislativa do Ceará precisou ser suspensa por alguns minutos, pouco após o início dos trabalhos, diante de um bate-boca entre parlamentares, nesta quinta-feira (23). 

Os ânimos se exaltaram a partir do discurso do deputado em exercício Léo Suricate (Psol) que fez fala com críticas a nomes da oposição, como o deputado federal André Fernandes e o pai dele, o deputado estadual Alcides Fernandes; e até mesmo da base aliada do Governo, como o deputado federal Júnior Mano (PSB), cotado para disputar o Senado.

"André Fernandes, antes de assumir como deputado até hoje, a única coisa que ele fez foi destruir pontes, agora que ele está tentando construir e é com diversos grupos que foram se fracionando", disse o deputado do Psol.

Suricate questionou a capacidade de opositores de disputarem cargos de governador e senador em 2026. "Deputado Alcides não sei qual o currículo dele para ser senador", afirmou também.

O discurso se encaminhou com críticas até mesmo para a base governista.

"Vamos pensar em outras possibilidades, não quero dizer pra gente votar nos candidatos do Governo. Eu também não vou votar no Júnior Mano. Se for Júnior Mano, eu vou fazer campanha para votar até nulo", disse.

O PontoPoder acionou a assessoria de André Fernandes e Alcides Fernandes diante das críticas; o espaço está aberto para manifestações.

Ânimos se alteram

Nesse momento, é possível ouvir vozes alteradas ao fundo. O deputado chega a comentar: "Depois vocês brigam".

No plenário, durante a fala sobre Júnior Mano, os deputados da oposição Lucinildo Frota e Cláudio Pinho questionaram apoio ao deputado José Guimarães (PT). Nesse momento, o deputado De Assis Diniz se alterou na Mesa Diretora, com dedo em riste, cobrando respeito.

A presidente da sessão no momento, a deputada Larissa Gaspar (PT) pediu calma e chegou a pausar os trabalhos. "A sessão está suspensa por tempo indeterminado até que os deputados controlem as suas emoções", disse. Após alguns minutos, os discursos foram retomados normalmente.

Ataques e defesas a Ciro Gomes

A sessão teve uma série de críticas e defesas principalmente ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) que, durante evento de filiação ao PSDB na quarta-feira (22), também discursou com uma série de ataques a lideranças do Governo.

De Assis chegou a chamar Ciro de "rato" e "homem de várias máscaras". "A inveja é um dos sentimentos mais odiosos que pode ter homens e mulheres. Ciro Gomes não suporta. O narcisismo é tamanho que ele não suporta ver o sucesso do Camilo Santana", disse o petista.

Outro deputado a entrar na discussão foi Missias Dias (PT). "Eu falo com tristeza e lamento muito à oposição que está nessa Casa, respeitosamente a cada um, a gente pode divergir, a gente pode discordar, mas a gente não pode ir para a baixaria", pontuou. Ele também criticou Ciro por fazer ataques a lideranças da base governista. "Esperava que fosse uma fala para falar de projeto, do que temos que melhorar no Ceará, mas, do contrário, foi uma fala odiosa", disse.

Em contrapartida, o deputado Cláudio Pinho saiu em defesa do grupo de oposição e de Ciro Gomes. "Eu gosto de fazer as coisas com clareza, mas os ânimos se acirraram na tentativa de desmoralizar o Ciro. Vai ter muito tempo, falta um ano para o pleito, vai ter debate. Quando ele foi ministro do Lula, era o melhor do mundo", afirmou. "Se Ciro é tão ruim, por que esse desespero?", questionou.

A deputada Dra. Silvana (PL) também chegou a comentar o episódio no plenário. "O grande Ciro chegou pra colocar ordem na casa. (...) Apanhar do Ciro dói, tome pêia", disse a parlamentar.

O deputado Cláudio Pinho, ao encerrar sua fala, pediu desculpas a De Assis. "Estamos aqui para construir uma democracia cada vez mais forte, com divergências de opiniões, e vamos apresentar as propostas no momento exato", pontuou.

Outros discursos

Com exceção do deputado Sérgio Aguiar (PSB), que falou sobre cultivo de castanhas e lamentou o desabamento em um prédio público na cidade de Chaval, os demais discursos têm seguido na temática de críticas e defesas a Ciro Gomes e a lideranças da base, como o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas (PT).

Os deputados Pedro Matos (PL) e Antônio Henrique (PDT) falaram em defesa da oposição. "Está incomodando muita gente", disse Henrique, que saiu também em defesa de André Fernandes, Capitão Wagner e Ciro pela "maturidade".

Já o líder do Governo, Guilherme Sampaio (PT), também fez fala sobre o evento de Ciro, o que chamou de "casamento de Frankenstein com Mula sem Cabeça". "Não vamos aceitar patifaria no debate político", disse.

