Desabamento em Chaval deixa 21 feridos, sendo nove em estado grave

O desabamento do teto do prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Chaval, no interior do Ceará, deixou 21 pessoas feridas, sendo nove em estado grave, segundo apuração da TV Verdes Mares no local.

Cerca de 40 pessoas estavam no edifício, onde era realizada uma capacitação de professores da rede municipal nesta quarta-feira (22). A maioria das vítimas teve escoriações leves. Os feridos em piores condições foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e para hospitais de Barroquinha, no Ceará, e de Parnaíba, no Piauí.

As aulas da rede municipal estão suspensas nesta quinta (23) e na sexta-feira (24), segundo anúncio da Prefeitura feito ainda na quarta. O prédio da Secretaria de Educação permanece interditado, e a área foi isolada por segurança.

O acidente ocorreu por volta das 16h desta quarta. Segundo relato de moradores, houve uma ventania muito forte momentos antes do desabamento do teto.

O governador Elmano de Freitas (PT) se manifestou pelas redes sociais, afirmando ter recebido com tristeza e preocupação a notícia do acidente. "Seguimos acompanhando as ações de resgate e acolhimento. O Governo do Estado dará todo apoio necessário às vítimas deste terrível acidente", escreveu.

Imagens mostram momento de terror de servidores

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram trabalhadores saindo correndo do edifício, logo após o acidente. Alguns deles foram retirados pela população por meio de uma escada erguida até o segundo andar.

Prefeitura vai apurar acidente

A Prefeitura de Chaval informou, em nota, que o Executivo mobilizou uma estrutura de emergência para garantir "suporte médico, transporte e acompanhamento hospitalar", e assegurou que o acidente será apurado pela gestão.

"O Município informa que será realizada apuração minuciosa das causas do acidente, com a colaboração dos órgãos competentes, a fim de garantir total transparência e responsabilização, bem como reforçar a segurança em todos os prédios públicos municipal".