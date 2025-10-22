'Virou namorado do bolsonarismo', dispara Elmano sobre Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB

O governador Elmano de Freitas (PT) declarou que o ex-ministro Ciro Gomes, filiado ao PSDB nesta quarta-feira (22), "virou namorado do bolsonarismo". A declaração ocorreu em Brasília, após reunião com os ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Fazenda, Fernando Haddad.

Questionado pela imprensa se Ciro seria um representante do bolsonarismo no Estado, por conta da aproximação com aliados do ex-presidente, o petista relembrou a disputa eleitoral do ano passado, quando André Fernandes (PL) disputou voto a voto com Evandro Leitão (PT).

"Eu posso dizer que ele já se abraçou com André Fernandes no segundo turno em Fortaleza. Então, quem apoiou André Fernandes no segundo turno em Fortaleza no mínimo virou namorado do bolsonarismo", declarou.

Filiação

Ciro Gomes se filiou ao PSDB sob as bênçãos do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), mas também recebeu apoio no evento de lideranças do PL, como o deputado federal André Fernandes, os deputados estaduais Alcides Fernandes, Dra. Silvana, além de nomes do União Brasil, como Capitão Wagner, que é presidente estadual da legenda.

Apesar da filiação, Ciro ainda não declarou se será candidato a governador em 2026, embora aliados alimentem essa expectativa para o pleito eleitoral do ano que vem, que terá Elmano buscando a reeleição.